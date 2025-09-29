Über 900 Einsätze - Feuerwehr spricht von normaler Wiesn

Rund 116-mal pro Tag ist der Rettungsdienst auf dem Oktoberfest in der ersten Woche ausgerückt. Die Feuerwehr spricht von einer normalen Bilanz, auch wenn die Einsatzzahlen zur Halbzeit etwas höher liegen als in den vergangenen Jahren.

Oktoberfest 2025: Die Einsatzzahlen

Insgesamt seien durch die Leitstelle bis zum Sonntagmorgen 929 Einsätze disponiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Ein Plus von rund 10,5 Prozent (841 Einsätze) zum Vorjahr. Im Jahr 2023 war der Rettungsdienst 891-mal ausgerückt.

Oktoberfest-Start wegen Wetter einsatzreich

Vor allem am ersten Wochenende gab es wegen des heißen Wetters viele Einsätze. Danach sanken die Zahlen laut Feuerwehr wieder auf das Mittelmaß aus den Vorjahren. Ein Notarzt wurde in diesem Jahr bereits 88-mal (2023: 63, 2024: 70) gerufen.