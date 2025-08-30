Oktoberfest 2025: Die wichtigsten Neuheiten von Fahrgeschäften bis Cashless-Zelt

Das Oktoberfest 2025 bringt so viele Veränderungen wie schon lange nicht mehr. Neben spektakulären Fahrgeschäften wie dem 71 Meter hohen Sky Lift oder der nostalgischen Montgolfière erwarten Besucher neue Biergartenflächen, digitale Bezahlmethoden und sogar ein Wettbewerb für den offiziellen Wiesn-Hit. Klar ist: Die 190. Wiesn in München wird größer, bunter und teurer.

Am 20. September 2025 heißt es wieder „O’zapft is!“ auf der Theresienwiese. Bis zum 5. Oktober strömen Millionen Gäste aus aller Welt nach München. Wer das Fest besucht, darf sich dieses Jahr auf zahlreiche Premieren und Wiesn-Neuheiten freuen – von neuen Attraktionen bis hin zu bargeldlosem Zahlen.

Oktoberfest 2025: Die größten Neuheiten auf einen Blick

Neue Fahrgeschäfte

Die Schausteller setzen 2025 auf Innovation und Nostalgie zugleich. Neben Hightech-Attraktionen finden sich auch Fahrgeschäfte mit historischem Flair.

Sky Lift: 71 Meter hoher Aussichtsturm mit Panorama-Gondeln, barrierefrei

Montgolfière: Karussell in Heißluftballon-Optik, schwebt in 8,5 Metern Höhe

Happy Sailor: Berg- und Talbahn mit drehenden Gondeln

Barrierefreie Geisterhöhle auf der Oidn Wiesn

Digitalisierung & Service

Die Wiesn wird digitaler: Von bargeldlosen Zahlungen bis hin zu Online-Tickets erleichtern neue Services den Besuch und verkürzen Wartezeiten.

Cashless-Premiere : Das Festzelt Münchner Stubn verzichtet komplett auf Bargeld

Rund die Hälfte aller Stände akzeptieren Kartenzahlung

Online-Tickets für die Oide Wiesn – keine langen Schlangen mehr. Die Eintrittskarte kostet vier Euro und gilt für den ganzenTag.

Wiesn-Neuheiten 2025: Mehr Biergärten, Bars - und höhere Bierpreise

Zelte & Gastronomie

Auch in den Zelten gibt es frischen Wind. Neue Bars und zusätzliche Biergärten sorgen für mehr Platz und Abwechslung.

Erweiterte Bar Halali im Armbrustschützenzelt

Neues Schichtl-Zelt mit eigener „Papa-Schichtl-Bar“

Zusätzliche Biergärten u. a. bei Schottenhamel, Bräurosl und Wildstuben

Service & Preise

Neben neuen Genuss-Optionen geht es auch ums Praktische: kostenlose Trinkwasserstellen und zusätzliche Imbissangebote machen den Besuch angenehmer – auch wenn die Maß teurer wird.

Maßpreis auf dem Oktoberfest 2025 erreicht Rekord : 14,50 bis 15,80 Euro

Mehr kostenlose Trinkwasserstellen (10 Brunnen)

Neue Isarschenke mit frischen Brezn



Neu für Münchner

Die Stadt will Einheimischen einen besseren Zugang ermöglichen. Erstmals bleiben Tische speziell für Münchner Gäste reserviert.

An Wochenenden sind Tische für Einheimische vorgesehen

Musik & Kultur

Musikalisch setzt die Wiesn 2025 auf ein neues Highlight: Ein Wettbewerb kürt erstmals den offiziellen Wiesn-Hit. Damit bekommt das Fest einen eigenen Soundtrack.

Wettbewerb „A Liad für d’Wiesn“ : Der offizielle Wiesn-Hit 2025 wird kurz vor Festbeginn gewählt

Das sind die Öffnungszeiten beim Oktoberfest 2025 Montag bis Donnerstag: 10 - 23.30 Uhr

Freitag & Donnerstag, 2. Oktober: 10 - 24 Uhr

Samstag: 9 - 24 Uhr

Sonntag: 9 - 23.30 Uhr