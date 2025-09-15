Riedhütte beim Bodensee ausgebrannt

Eine Hütte beim Bodensee in Hohenems ist am Samstagabend vollständig ausgebrannt, wie die Polizei Vorarlberg mitteilte. Warum das von Feldern umgebene Häuschen am Landgrabenweg in Flammen aufging, ist der Polizei noch unklar.

Neun Fahrzeuge und 65 Einsatzkräfte

Um 20:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr nach Hohenems in Vorarlberg gerufen. Die Feuerwehr rückte mit neun Fahrzeugen und 65 Personen aus Hohenems und Altach an. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer kontrolliert werden. Alle Menschen blieben unverletzt. Die nebenliegenden Riedhütten wurden vor den Flammen bewahrt.