Mord im Paradies: Deutsches Ehepaar tot in Costa Rica gefunden

Ein schreckliches Verbrechen beschäftigt die Polizei in Costa Rica. Ein deutsches Ehepaar wurde tot auf seinem eigenen Grundstück gefunden. Die Ermittler gehen von Mord aus.

Leichen auf Grundstück verscharrt

Freunde hatten die beiden am Montag als vermisst gemeldet. Als am Dienstag die Finca des Ehepaars durchsucht wurde, stieß die Polizei auf dem Grundstück auf eine Grube, darin lagen die Leichen des Paars. Auf der Plattform X bestätigte der Direktor der costa-ricanischen Justizermittlungsbehörde (OIJ), dass es sich bei den Toten um die vermissten Deutschen handelt. Einem Bericht der Bild zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass das Ehepaar einem Raubüberfall zum Opfer gefallen ist.

Deutsches Ehepaar lebte seit zwei Jahren in Costa Rica

Der costa-ricanischen Zeitung „La Teja“ zufolge lebte das Paar seit knapp zwei Jahren in Costa Rica, sie hatten eine Finca in der Stadt Quepos gekauft. Die Stadt gilt als Tor zum Nationalpark Manuel Antonio und ist ein beliebter Touristenort. Die beiden wurden demnach am Samstag zum letzten Mal gesehen, als sie mit dem Auto auf das Grundstück fuhren. Nachbarn gaben gegenüber „La Teja“ an, dass die beiden ins Haus gegangen seien. Dann wurden sie nicht mehr gesehen.

Nachbarschaft von Verbrechen erschüttert

Der Leichenfund erschüttert die Nachbarschaft. „So etwas ist hier noch nie passiert“, erklärte eine Nachbarin gegenüber der Zeitung. Das OIJ will nun klären, ob es sich tatsächlich um einen Doppelmord handelt. Weitere Details der Tat werden im Laufe des Tages erwartet.