Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Welt
Icon Pfeil nach unten

Mord in Costa Rica: Deutsches Ehepaar getötet und auf eigenem Grundstück begraben

Grausiger Fund

Mord im Paradies: Deutsches Ehepaar tot in Costa Rica gefunden

In Costa Rica sind die Leichen eines deutschen Ehepaars gefunden worden. Die beiden wurden auf ihrem eigenen Grundstück begraben. Die Polizei geht von Mord aus.
Von Corinna Sedlmeier
    • |
    • |
    • |
    Auf Costa Rica ist ein deutsches Ehepaar tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von Mord aus.
    Auf Costa Rica ist ein deutsches Ehepaar tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von Mord aus. Foto: imago/Danita Delimont

    Ein schreckliches Verbrechen beschäftigt die Polizei in Costa Rica. Ein deutsches Ehepaar wurde tot auf seinem eigenen Grundstück gefunden. Die Ermittler gehen von Mord aus.

    Leichen auf Grundstück verscharrt

    Freunde hatten die beiden am Montag als vermisst gemeldet. Als am Dienstag die Finca des Ehepaars durchsucht wurde, stieß die Polizei auf dem Grundstück auf eine Grube, darin lagen die Leichen des Paars. Auf der Plattform X bestätigte der Direktor der costa-ricanischen Justizermittlungsbehörde (OIJ), dass es sich bei den Toten um die vermissten Deutschen handelt. Einem Bericht der Bild zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass das Ehepaar einem Raubüberfall zum Opfer gefallen ist.

    Deutsches Ehepaar lebte seit zwei Jahren in Costa Rica

    Der costa-ricanischen Zeitung „La Teja“ zufolge lebte das Paar seit knapp zwei Jahren in Costa Rica, sie hatten eine Finca in der Stadt Quepos gekauft. Die Stadt gilt als Tor zum Nationalpark Manuel Antonio und ist ein beliebter Touristenort. Die beiden wurden demnach am Samstag zum letzten Mal gesehen, als sie mit dem Auto auf das Grundstück fuhren. Nachbarn gaben gegenüber „La Teja“ an, dass die beiden ins Haus gegangen seien. Dann wurden sie nicht mehr gesehen.

    Nachbarschaft von Verbrechen erschüttert

    Der Leichenfund erschüttert die Nachbarschaft. „So etwas ist hier noch nie passiert“, erklärte eine Nachbarin gegenüber der Zeitung. Das OIJ will nun klären, ob es sich tatsächlich um einen Doppelmord handelt. Weitere Details der Tat werden im Laufe des Tages erwartet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden