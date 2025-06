Männer aufgepasst! Diese Badehose ist in französischen Freibädern verboten

Männer müssen enge Badehosen in Frankreich tragen. Was kurios klingt, ist durchaus ernst gemeint. Diese Regel hat allerdings nichts mit Mode zu tun, sondern hat einen ernsten Hintergrund.

Abkühlung nur mit enger Badehose

Wer in langen Badeshorts in ein französisches Schwimmbecken steigt, könnte Ärger bekommen. Denn wie unter anderem die Bild erklärt, gelten lange Badeshorts in Frankreich als Straßenkleidung, da angenommen wird, dass viele Männer die bequeme Hose auch auf der Straße tragen würden. Dadurch könnten sich auf der Badehose Dreck, Staub oder Bakterien ansammeln, die dann in das Schwimmbecken gelangen können.

Außerdem soll sich durch die Shorts die Rutschgefahr erhöhen, weil die lange Badehose mehr Wasser aufnimmt als eine knappe Badehose. Für Männer in französischen Freibädern ist daher die Speedo Pflicht. Wer dagegen verstößt, wird aus dem Freibad geworfen.

Regelung geht auf über 100 Jahre altes Gesetz zurück

Das Badeshorts-Verbot geht auf ein Gesetz aus dem Jahr 1903 zurück, das bis heute Bestand hat. Versuche, das Gesetz abzuschaffen, sind immer wieder gescheitert. Wie ernst die Franzosen dieses Gesetz nehmen, verdeutlicht ein Journalist in einem Interview mit dem Guardian, das dem Sender RTL vorliegt.

Mit Haken aus Becken gefischt - Wegen der Badehose

Der Ire schildert gegenüber dem Guardian, wie er vom Bademeister angeblich angeschrien wurde, als er mit einer langen Badehose ins Schwimmbecken wollte. Als er dennoch ins Wasser ging, sollen ihm sofort Rettungsschwimmer hinterhergesprungen sein. Dem nicht genug, sollen drei Bademeister den Journalisten dann mit einem Haken, der eigentlich der Rettung Ertrinkender dient, aus dem Wasser gezogen haben. Auch in den sozialen Medien bestätigen männliche User, wie streng man sich in Frankreich an die Regel hält. So schildert etwa ein User unter einem Facebook-Beitrag des schweizerischen Online-Newportal 20 Minuten, dass sogar Sicherheitskräfte die Badegäste kontrollieren.