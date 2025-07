Abi mit 11! Dieses Mädchen gilt als „höchstbegabt“

Sie dürfte eine der jüngsten Abiturienten Deutschlands sein: Die gerade einmal elf Jahre alte Schülerin Lina Heider hat ihr Abschlusszeugnis bekommen. Strahlend nahm sie das Dokument am Donnerstag in Bonn in Empfang. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines nicht alltäglichen Wegs durch das deutsche Bildungssystem.

Die Elfjährige gilt als höchstbegabt - sie hat also einen sehr hohen IQ. Ihre Schulzeit dauerte nur sechs Jahre. Zunächst sprang sie von der ersten in die fünfte Klasse, von dort in die achte, zehnte, elfte und schließlich zwölfte. Mehrere Medien berichteten darüber.

Der Wissensdurst der Neu-Abiturientin gilt als äußerst ausgeprägt. Nach Angaben der Familie wollte sie schon im Alter von einem Jahr gern Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen. Mit zwei Jahren habe sie schon bis zehn rechnen können. Mit elf Jahren hat sie den Angaben zufolge unter anderem schon «Faust I» und «Faust II» gelesen.

Lina Heider hat mit elf Jahren ihr Abitur gemacht

Vor Beginn der Schulzeit war der Familie dennoch nicht bewusst, dass das Mädchen so schnell das Abitur schaffen würde - man war selbst verwundert. Manches stellte sich auch als Herausforderung dar. In der Grundschule etwa soll der Schülerin rasch langweilig geworden sein.

Was aus der sehr jungen Abiturientin nun wird, ist noch offen. Sie möchte sich verschiedene Studiengänge anschauen und erst dann eine Entscheidung treffen - aktuell hat sie noch Interesse an einer Vielzahl von Fächern. An der Uni Bonn belegt sie momentan schon Kurse im Fach Volkswirtschaftslehre.