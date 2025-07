Führerschein weg: Harry-Potter-Star Watson darf nicht fahren

Der leichtfertige Umgang mit dem Gaspedal kommt Harry-Potter-Star Emma Watson teuer zu stehen. Die 35 Jahre alte Schauspielerin wurde als Wiederholungstäterin wegen eines - nach deutschen Maßstäben - eher geringen Verstoßes gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung mit einem sechsmonatigen Fahrverbot belegt. Zudem muss Watson eine Strafe in Höhe von umgerechnet rund 1.200 Euro zahlen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Watson war im Sommer vergangenen Jahres in Oxford in einer 30er-Zone mit 38 Meilen pro Stunde erwischt worden. Umgerechnet entspricht das in etwa einer Geschwindigkeit von 61 km/h bei erlaubten 48 km/h.

Dem PA-Bericht zufolge hatte sie wegen Verkehrsverstößen bereits neun Punkte angesammelt. In Großbritannien wird ab zwölf Punkten innerhalb von drei Jahren der Führerschein kassiert. In Deutschland wäre eine ähnliche Geschwindigkeitsübertretung nicht mit einem Punkt geahndet worden.