Erkrankter Papst will sich am Sonntag öffentlich zeigen

Der schwer kranke Papst Franziskus will sich nach Angaben des Vatikans an diesem Sonntag erstmals seit Beginn seines Krankenhausaufenthalts wieder öffentlich zeigen. Nach dem traditionellen Angelus-Gebet plane das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche, sich in der Gemelli-Klinik in Rom für einen Gruß und einen Segen zu zeigen, teilte der Vatikan mit.

Franziskus wird seit fünf Wochen im Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung behandelt. Seit der Einlieferung veröffentlichte der Vatikan nur ein Foto von ihm. Auf diesem ist Franziskus nur von hinten zu sehen.

Aus der Mitteilung des Vatikans wurde nicht klar, ob sich Franziskus vom Fenster seines Krankenzimmers oder womöglich sogar von einem Balkon aus zeigen möchte. Sein Vorvorgänger Papst Johannes Paul II. (1920-2005) zeigte sich während einiger seiner vielen Krankenhausaufenthalte mitunter vom Fenster der Klinik aus und sprach einen Segen oder las eine Ansprache vor.

Das Angelus-Gebet wird Franziskus am Sonntag jedoch wie bereits in den vergangenen Wochen nicht selbst leiten, teilte der Vatikan weiter mit.