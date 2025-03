Junge Influencerin während Livestream getötet

Ein 42-jähriger Mann soll in Japan eine 22-jährige Influencerin getötet haben. Laut der japanischen Nachrichtenseite Kyodo News ereignete sich die brutale Tat am Dienstagvormittag gegen 9.50 Uhr auf offener Straße im Zentrum der Millionen-Metropole Tokio.

Dutzende Messerstiche: Influencerin während Livestream getötet

Der Angreifer habe die junge Frau attackiert und dabei dutzende Male zugestochen. Die 22-Jährige wurde bei der Messerattacke unter anderem am Kopf und am Hals verletzt. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein rund 13 Zentimeter langes Survival-Messer handeln. Die Influencerin wurde nach dem Angriff in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnten Ärzte nur noch ihren Tod feststellen. Der Täter wurde von Polizeibeamten festgenommen.

Dramatisch: Die tödliche Attacke ereignete sich während eines Livestreams der 22-Jährigen. Etliche Zuschauer mussten die Tat miterleben.

Icon Vergrößern Eine junge Influencerin ist in Tokio während eines Livestreams erstochen worden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen und ermittelt. Foto: picture alliance/dpa/Kyodo News | Uncredited Icon Schließen Schließen Eine junge Influencerin ist in Tokio während eines Livestreams erstochen worden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen und ermittelt. Foto: picture alliance/dpa/Kyodo News | Uncredited

Influencerin in Japan erstochen: Tatmotiv möglicherweise Schulden

Nach ersten Erkenntnissen der japanischen Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Follower der 22-Jährigen. Als Tatmotiv habe der Mann angegeben, seinem Opfer zwei Millionen Yen (umgerechnet etwa 12.350 Euro) geliehen zu haben, berichtet Kyudo News weiter. Dieses Geld habe er jedoch nicht zurückbekommen. Der Angreifer stammt nach Medienberichten aus der Nähe von Tokio und konnte die 22-Jährige aufgrund ihrer Videoaktivitäten ausfindig machen.