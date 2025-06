Wunder auf vier Pfoten: Kater überlebt fast einstündigen Waschgang

In Australien hat eine Katze einen kompletten Waschgang überlebt. Kater Pablo hatte sich auf der Suche nach einem Schlafplatz in die Waschmaschine geschlichen. Seine Besitzerin bemerkte nichts und schaltete die Maschine ein.

Schock nach Waschgang: Besitzerin findet Pablo in Waschtrommel

Dann nach 55 Minuten der Schock: Als die Besitzerin die Tür öffnete, entdeckte sie ihre Katze. Der erst neun Monate alte Burma-Kater lag in der Trommel. Pablo hatte das komplette Waschprogramm inklusive Schleudergang zwar lebend überstanden, doch sein Zustand war kritisch, wie die Tierklinik SASH (Small Animals Specialist Hospital) auf Facebook erklärte.

Kritischer Zustand: Ärzte kämpfen um Pablos Leben

Gegenüber dem TV-Sender „7 News“ schilderte eine Klinik-Mitarbeiterin den dramatischen Zustand des jungen Katers. Pablo hatte demnach eine Hirn- und Lungenverletzung, außerdem hatte er beim Waschgang mehrere Krallen verloren. „Er war wahrscheinlich in dem schlimmsten Zustand, den ich seit Langem bei einem Fall gesehen habe“, so die Ärztin gegenüber dem Sender. Die Tierärzte mussten lange um das Leben der Samtpfote kämpfen.

„Wunderkatze“ überlebt Waschgang: Tierklinik warnt Tierbesitzer

Mittlerweile hat sich Pablo von seinem unfreiwilligen Waschgang glücklicherweise erholt. Der Kater wird von der Tierklinik deshalb als „Wunderkatze“ bezeichnet. Am 23. Juni beschloss die Tierklinik dann, den Fall öffentlich zu machen, um andere Katzenbesitzer zu warnen. Katzen verkriechen sich gern in warme und enge Verstecke. Doch das kann schnell lebensgefährlich werden. Gerade Waschmaschinen können zu Todesfallen werden. Denn Pablo war laut Klinikangaben offenbar nicht die erste Katze, die nach einem versehentlichen Waschgang in die Notaufnahme gebracht wurde.