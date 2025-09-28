Logo all-in.de
Huajiang Grand Canyon Bridge: Die höchste Brücke der Welt steht jetzt in China

Bauwerke

In China wurde die höchste Brücke der Welt eröffnet

Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht eine Rekordhöhe von bis zu 625 Metern. Volkswirtschaftlich ist der Bau der Brücke jedoch nicht unumstritten.
Von dpa
    Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht laut chinesischen Staatsmedien eine Höhe von bis zu 625 Metern.
    Die Huajiang Grand Canyon Bridge erreicht laut chinesischen Staatsmedien eine Höhe von bis zu 625 Metern. Foto: Ou Dongqu/XinHua/dpa

    Die höchste Brücke der Welt ist in der südwestchinesischen Provinz Guizhou für den Verkehr freigegeben worden. Die Höhe vom Flussbett bis zur Fahrbahn der Huajiang Grand Canyon Bridge beträgt laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua 625 Meter. Dies entspricht in etwa der Höhe des Shanghai Tower (632 Meter), dem höchsten Wolkenkratzer der Volksrepublik China. Die Hauptspannweite der Hängebrücke bemisst 1.420 Meter. Durch sie soll sich die Fahrtzeit durch die Huajiang-Schlucht in der bergigen Provinz Guizhou von etwa zwei Stunden auf nur wenige Minuten verkürzen.

    Der Bau des Mega-Infrastrukturprojekts dauerte drei Jahre. Die Kosten belaufen sich laut Berichten chinesischer Staatsmedien auf über zwei Milliarden Renminbi (rund 240 Millionen Euro).

    18 der 20 höchsten Brücken der Welt stehen auf chinesischem Territorium. Doch der Bau solch riesiger Infrastrukturprojekte gilt wegen der hohen Kosten als durchaus umstritten: Die Lokalprovinzen in der Volksrepublik China sind teils hoch verschuldet, was zunehmend das Wirtschaftswachstum des Landes bremst. Die Provinz Guizhou zählt zu den am höchsten verschuldeten Regionen des Landes.

