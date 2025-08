Scarlett Johansson als Wolfschreck? Skurriles Projekt soll Wölfe von US-Weiden fernhalten

Der Wolf ist ein Problemtier, das immer wieder für Diskussionen sorgt. Während man in Deutschland über Abschüsse debattiert, findet man in den USA jedoch kreativere Lösungen. Hier sollen unter anderem die Schauspielerin Scarlett Johansson und die Rock-Band AC/DC den Wolf vertreiben.

Drohnen-Projekt in Oregon und Montana

In den US-Staaten Oregon und Montana werden Wölfe zum Problem. Immer wieder reißen die Raubtiere Rinder und Schafe. Damit die Wölfe den Weideflächen fernbleiben, wurde jetzt ein kurioses Projekt gestartet. Drohnen, die mit Wärmebildkameras, Scheinwerfern und Lautsprechern ausgestattet sind, fliegen nachts über die Weideflächen. Wenn sie ein Tier entdecken, wird es mit Geräuschen beschallt.

Streitszene mit Scarlett Johansson soll Wölfe vertreiben

Wie die Bild unter Berufung auf das Wall Street Journal berichtet, soll dabei neben Knall- und Feuerwerksgeräuschen auch Streitgespräche unter Menschen zum Einsatz kommen. Unter den Aufzeichnungen ist dabei auch eine Stimmaufnahme von Hollywood-Star Scarlett Johansson, die aus einer emotionalen Streitszene aus dem Film „Marriage Story“ stammt.

AC/DC-Hit soll Wölfe vertreiben

Auch mit Musik soll der Wolf vergrault werden. Angeblich ist AC/DCs Hit „Thunderstruck“ besonders beliebt. Durch die Geräusche sollen Wölfe lernen, dass Menschen laut und gefährlich sind, was die scheuen Tiere dann verscheuchen soll. Laut dem Projektleiter zeigt der Drohneneinsatz bereits erste Erfolge. Einige Wölfe sollen so bereits in den Wald zurückgedrängt worden sein. Ob es an Scarlett Johansson oder AC/DC liegt, ist allerdings nicht bekannt.