Haarlose Petunia ist „hässlichster Hund der Welt“

Kurze Stummelbeinchen, Glupschaugen und ein faltiges Gesicht: Diese wenig schmeichelhaften Attribute haben Petunia zum Sieg verholfen. Der Bulldoggen-Mischling wurde in Nordkalifornien zum «World's Ugliest Dog», also zum hässlichsten Hund der Welt gekürt. Der zwei Jahre alte Vierbeiner gewann den schon seit den 70er Jahren ausgetragenen Traditionswettbewerb am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Rosa. Besitzerin Shannon Nyman aus dem US-Bundesstaat Oregon nahm strahlend ein Preisgeld von 5000 Dollar (etwa 4300 Euro) entgegen.

Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops mit schief heraushängender Zunge, belegte den zweiten Platz. Er hatte schon 2023 an dem Wettbewerb teilgenommen, ging damals aber leer aus. Besitzerin Michelle Grady konnte sich nun immerhin über ein Preisgeld von 3000 Dollar freuen.

Icon vergrößern Petunia und ihre Besitzerin Shannon Nyman (r) feiern den ersten Platz im Wettbewerb um den hässlichsten Hund der Welt auf der Sonoma County Fair. Foto: Noah Berger/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Petunia und ihre Besitzerin Shannon Nyman (r) feiern den ersten Platz im Wettbewerb um den hässlichsten Hund der Welt auf der Sonoma County Fair. Foto: Noah Berger/AP/dpa

Poppy, ein 7-jähriger Chinesischer Schopfhund mit viel nackter Haut und wenigen weißen Haarbüscheln, landete auf dem dritten Rang. Sein Auftritt wurde mit 2000 Dollar belohnt.

Um einen Platz auf dem Treppchen zu sichern, mussten sich die Vierbeiner auf einer Bühne vor klatschenden Zuschauern präsentieren. Eine Gruppe von Juroren stimmte dann ab, wobei Aussehen, Persönlichkeit und die Reaktion des Publikums in ihre Entscheidung einflossen.

„Hässlichster Hund der Welt“ erhält einen Siegerauftritt in der Morning-Show

Auf Petunia kommt jetzt noch ein weiterer Auftritt zu. Neben der Siegerprämie wird Hund und Frauchen auch ein Flug nach New York spendiert, wo der Champion am Montag in der Morning-Show des Senders NBC präsentiert wird.

Icon vergrößern Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops, bereitet sich auf den Wettbewerb World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair in Santa Rosa vor. Jinny belegte den zweiten Platz und wurde mit einem Preis für ihren besonderen Teamgeist ausgezeichnet. Foto: Noah Berger/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jinny Lu, ein fünfjähriger Mops, bereitet sich auf den Wettbewerb World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair in Santa Rosa vor. Jinny belegte den zweiten Platz und wurde mit einem Preis für ihren besonderen Teamgeist ausgezeichnet. Foto: Noah Berger/AP/dpa

Im vorigen Jahr kam diese Ehre einem Pekinesen namens Wild Thang zu. Der damals Achtjährige punktete mit Sturmfrisur und seitlich heraushängender Zunge. Nach Angaben seiner Halterin hatte er sich als Welpe mit dem Staupe-Virus infiziert und körperliche Deformationen zurückbehalten.

Icon vergrößern Little Prince Wonder, ein 8-jähriger Chinese Crested, wird während des World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair gestreichelt. Foto: Noah Berger/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Little Prince Wonder, ein 8-jähriger Chinese Crested, wird während des World's Ugliest Dog Contest auf der Sonoma County Fair gestreichelt. Foto: Noah Berger/AP/dpa

Man wolle sich bei dem Wettbewerb nicht über die «hässlichen» Hunde lustig machen, sondern vielmehr ihre liebenswerten und schönen Seiten herausstellen, erklärten die Organisatoren. Viele der Teilnehmer stammen aus Tierheimen. Mit der Aktion wird auch dazu aufgerufen, ausgesetzten Tieren ein neues Zuhause zu geben.