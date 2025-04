Wüste statt grüner Oase: Berühmter See in der Steiermark ist komplett ausgetrocknet

Normalerweise erstrahlt der Grüne See am Ort Tragöß-Sankt Katharein in der Steiermark in einem satten Türkis. Doch seit einigen Wochen ist davon nichts zu sehen. Der See, ein beliebtes Fotomotiv für Touristen, ist komplett verschwunden. Was ist passiert?

Austrocknung zum ersten Mal seit knapp 60 Jahren

Ein niedriger Wasserstand des Grünen Sees ist laut der Regionalzeitung Kleine Zeitung zwar zu dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches, dass der See aber komplett verschwindet, sei jedoch äußerst selten. Der See soll seit mindestens sechs Jahrzehnten nicht mehr ausgetrocknet sein, wie der Bürgermeister der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein gegenüber der Zeitung bestätigte.

Grüner See trocknet komplett aus - Das ist der Grund

Das Verschwinden des Sees könnte mit dem trockenen Winter zusammenhängen. Die Schneeschmelze erreicht laut der Kleinen Zeitung erst im Mai und Juni den See. Wann sich der See wieder füllt, ist bisher nicht bekannt. Doch der Bürgermeister von Tragöß rechnet nicht damit, dass der See dieses Jahr besonders groß werden wird.

Das macht den Grünen See in der Steiermark so besonders

Der Grüne See ist ein Karstsee und liegt an der Südseite der Hochschwabgruppe. Der See ist ein beliebtes Fotomotiv in den sozialen Medien. Im Herbst erreicht der See seinen niedrigsten Stand, dann lädt die Gegend zum Wandern ein. Im Frühjahr erreicht der Grüne See seinen Höchststand. An einigen Stellen ist der See dann bis zu zehn Meter tief. Wegen des Pegelstandes liegen dann die zuvor frei zugänglichen Wanderwege und Sitzbänke unter Wasser.

Besucherstrom führt zu Bade- und Tauchverbot

Wegen dieser Idylle wurde der See in der ORF-Show „9 Plätze - 9 Schätze“ zum „schönsten Platz“ Österreichs gewählt. Daraufhin entwickelte sich der See zum Besuchermagnet, auch Taucher und Wassersportler zogen an den See. Wegen des Besucherstroms hat der Tourismusverband Tragöß das Tauchen und sonstige Wassersportaktivitäten auf und in dem Grünen See verboten. Das Verbot gilt seit dem 1. Januar 2016.