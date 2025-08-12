Schwerer Unfall auf Cranger Kirmes in NRW – Fahrgeschäft muss schließen

Schockmoment auf der Cranger Kirmes: Am Wochenende kam es zu einem schweren Unfall an einem beliebten Fahrgeschäft. Mehrere Besucher wurden verletzt, die Attraktion wurde sofort geschlossen. Die Ermittlungen zur Ursache auf dem legendären Volksfest im Ruhrgebiet laufen auf Hochtouren.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr. Augenzeugen berichten von einem plötzlichen Ruck und lauten Geräuschen, bevor das Fahrgeschäft abrupt stoppte. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen – einige von ihnen mussten vor Ort medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Nach Unfall auf Cranger Kirmes: Rettungsdienst schnell vor Ort

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren binnen weniger Minuten vor Ort am Fahrgeschäft „Predator“. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab, um Verletzte zu versorgen und Beweise zu sichern. Auch die Betreiber des Fahrgeschäfts zeigten sich bestürzt und kooperierten unmittelbar mit den Behörden.

Die Stadt Herne betonte, dass Sicherheit auf der Cranger Kirmes höchste Priorität habe und alle Fahrgeschäfte regelmäßig kontrolliert würden.

Fahrgeschäft „Predator“ stellte Betrieb auf Cranger Kirmes ein

Die rückseitige Abdeckung einer Gondel des Fahrgeschäfts „Predator“ habe sich gelöst und den Mann in der Nähe leicht an der Schläfe verletzt. Eine Augenzeugin des Unfalls habe vor Schreck begonnen, zu hyperventilieren. Beide seien schnell vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden. Das berichtete ein Volksfest-Sprecher.

Das Fahrgeschäft selbst wurde abgesperrt, es musste seinen Betrieb einstellen. Bevor es wieder an Start geht, werde es vom Tüv begutachtet, sagte der Kirmessprecher.

Cranger Kirmes ist eines der größten Volksfeste in Deutschland

Die Cranger Kirmes zählt zu den größten Volksfesten Deutschlands und zieht jährlich rund vier Millionen Besucher an. Mit mehr als 500 Schaustellern, spektakulären Fahrgeschäften und traditionellen Imbissbuden ist sie ein Highlight im Veranstaltungskalender der Region.