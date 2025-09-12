Diese Eurojackpot-Zahlen fallen am häufigsten

Der Eurojackpot hat heute - 12.9.25 - wieder einmal eine magische Marke erreicht. Rund 100 Millionen Euro erwarten einen Gewinner, der alle Zahlen richtig getippt hat - sofern er sich den Gewinn nicht mit anderen Teilnehmern teilen muss.

Eurolotto, wie es oft auch genannt wird, ist ein reines Glücksspiel. Die Chance, den Hauptgewinn zu erzielen, liegt bei verschwindend geringen 1:140 Millionen. Dass der Jackpot trotzdem immer wieder mal abgeräumt wird, liegt vor allem an der hohen Zahl der Teilnehmer. .

Und obwohl es reiner Zufall ist, ob man gewinnt oder nicht, stellt sich doch eine Frage: Gibt es Zahlen, die beim Eurojackpot häufiger als andere gezogen werden? Die Antwort: Ja, tatsächlich. Hier die laut Westdeutscher Lotterie häufigsten Gewinnzahlen beim Eurojackpot:

Das sind die häufigsten Gewinnzahlen beim Eurojackpot

20 (107x gezogen)

34 (103x)

11 (102x)

49 (102x)

16 (98x)

Andere Zahlen werden weitaus seltener beim Eurojackpot gezogen. Die 48 etwa wurde in der Geschichte des Eurojackpots nur 68-mal gezogen, die 75 und die 50 jeweils 75-mal.

Auf einem Eurojackpot-Spielschein befinden sich acht Tippfelder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld muss man jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Eurozahlen ankreuzen. Für einen Volltreffer beim Eurolotto muss man die fünf gezogenen Gewinnzahlen zwischen 1 und 50 und zwei Eurozahlen zwischen 1 und 12 richtig getippt haben.

Der Höchstgewinn beim Eurolotto liegt bei 120 Millionen Euro. Sollte der Jackpot heute nicht geknackt werden, dürfte es also am Dienstag in diese Richtung gehen. Zuletzt wurde der Jackpot mit 120 Millionen Anfang Mai geknackt. Der Gewinn ging nach Baden-Württemberg.

Wann ist Annahmeschluss beim Eurolotto heute?

Annahmeschluss für die Eurojackpot-Ziehung ist jeden Freitag um 19 Uhr. In einigen Bundesländern kann es einen früheren Annahmeschluss geben.

Wichtig zu wissen: Eurolotto ist ein Glücksspiel, und das kann süchtig machen. Hilfe für Betroffene gibt es unter anderem im Internet unter www.bzga.de.