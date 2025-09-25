Logo all-in.de
Elba: Toter beim Tauchen - Senior nach Unfall im Meer gestorben

Notfälle

Deutscher stirbt beim Tauchen vor Elba

Im Urlaub auf der italienischen Insel macht ein 80-jähriger Deutscher einen Tauchgang. Im Wasser verliert er das Bewusstsein. Alle Hilfe kommt zu spät.
    Beim Tauchen vor Elba kommt ein 80 Jahre alter deutscher Urlauber ums Leben. (Archivbild)
    Foto: Bernhard Krieger/dpa-tmn

    Tragisches Ende eines Tauchgangs: Vor der italienischen Mittelmeerinsel Elba ist ein 80 Jahre alter Deutscher ums Leben gekommen. Der Urlauber verlor am Nachmittag plötzlich das Bewusstsein, während er in der Nähe der Gemeinde Campo an der Südküste im Wasser war, wie die Rettungsdienste am Abend mitteilten. Er konnte von anderen Tauchern nach oben gebracht werden. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben jedoch ohne Erfolg.

    Vermutet wird, dass der Mann während des Tauchens einen Herzstillstand erlitt. Zu seiner Herkunft machten die Behörden keine näheren Angaben. Elba ist Italiens drittgrößte Insel. Sie liegt etwa zehn Kilometer vom Festland entfernt vor der Küste der Toskana.

