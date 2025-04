Eier-Not macht erfinderisch: Amerikaner färben Kartoffeln zu Ostern

Ostern steht vor der Tür und besonders bei Kindern ist Eier färben oder anmalen angesagt. Doch in den USA gibt es ausgerechnet vor Ostern eine Eier-Knappheit. Das macht einige erfinderisch.

Oster-Kartoffel statt Osterei: Amerikaner werden kreativ

Wie unter anderem die „New York Times“ berichtet, kursieren unter anderem auf YouTube gerade lauter Anleitungsvideos, wie man Kartoffeln färben kann. Statt bunter Eier gibt es dieses Jahr in amerikanischen Haushalten offenbar Oster-Kartoffeln. Diese ungewöhnliche Osterdeko ist aus der Not heraus geboren, denn seit einigen Monaten herrscht in den Vereinigten Staaten eine Eierknappheit.

Instagram-Tutorial für Fake-Eier geht viral

Besonders beliebt ist auch ein Video auf dem Instagram-Kanal „crowded kitchen“. In dem Tutorial wird gezeigt, wie man unter anderem aus Erdnussbutter Fake-Eier herstellen kann. Die Kreationen werden anschließend für den Ostereier-Look in Lebensmittelfarbe getaucht. Das Video wurde schon über 60 Millionen Mal aufgerufen und hat über eine Million Likes.

Eierknappheit in den USA sorgt für massiven Preisanstieg

Grund dafür ist laut Medienberichten die in Amerika grassierende Vogelgrippe. Dadurch ist es zu Engpässen gekommen. Auch der Preis für Eier ist in die Höhe geschossen. Laut Informationen der „Bild“ kosten ein Dutzend Eier umgerechnet knapp neun Euro. Vor der Eierkrise lag der Preis bei umgerechnet zwei Euro. Laut dem US-Landwirtschaftministerium ist das eine Preissteigerung von knapp 65 Prozent. Die Lage ist inzwischen so schlimm, dass die USA europäische Länder um Nachschub bitten.