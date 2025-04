Mein Blindenhund ist ein Schaf: Blinder Bauer erobert das Internet

Axel Duensing lebt mit seiner Frau zwischen Bremen und Bremerhaven in Niedersachsen auf dem Bauernhof, auf dem auch seine Eltern und eine seiner Schwestern leben. Auf seinem Instagram-Account „leidenschaftfürlandwirtschaft“ erklärt er seinen Followern, wie er als blinder Bauer arbeitet.

Wie meistert ein blinder Bauer seinen Alltag?

Seinen Alltag meistert der Landwirt dabei fast so gut wie ein sehender Bauer, nur mit dem Unterschied, dass er seine Umgebung anders wahrnimmt. Auf dem Hof von Axel leben Kühe, Hühner, Schafe und Lämmer. Über seinen Instagram-Kanal erklärt er, dass er sich viel auf sein Gehör verlässt. Deshalb steht auch im Stall eine Bank. Hier setzt sich Axel hin, um den Tieren zuzuhören. So bemerkt er Auffälligkeiten, etwa in der Atmung der Tiere, oder ob sie sich gerade schubbern. Falls ihm etwas Ungewöhnliches auffällt, sagt er seinen Familienmitgliedern Bescheid und diese schauen dann nach den Tieren.

„Viele Barrieren entstehen im Kopf“

Die Ausbildung an der Uni Kassel meisterte Axel mit technischen Hilfsmitteln, wie einem Computer mit Sprachausgabe oder der Blindenschrift. Zusätzlich wurde ihm eine Assistenzperson zur Seite gestellt, die ihn beispielsweise bei Exkursionen unterstützte. „Dies ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass auf Umwegen vieles möglich ist. Und viele Barrieren eher im Kopf entstehen“, so Axel in einem Text zu einem seiner Instagram-Videos. Seine Frau Britta unterstützt Axel bei seinem Auftritt in den sozialen Medien. Sie filmt und schneidet die Videos.

Augenkrankheit lässt Axel langsam erblinden

Axel leidet an der Augenerkrankung „Retinitipatihia Pigmentosa“. Die Augenkrankheit ist vererbbar und führt dazu, dass die Netzhaut nach und nach abstirbt. Als Kind habe er noch ganz gut sehen können, erklärt Axel seinen Followern. Jetzt könne er nur noch Licht und Dunkelheit unterscheiden, was ihm immerhin bei der Orientierung helfe, so der Landwirt. Doch eines Tages wird Axel vollständig erblinden. Ein Schicksal, mit dem sich der 33-Jährige abgefunden hat.

Über 34.000 folgen Axel auf Instagram

Mittlerweile hat Axel knapp über 34.000 Follower auf seinem Instagram-Kanal. Auf Instagram zeigt der blinde Bauer auch Humor. So lässt er sich etwa statt mit einem Blindenhund mit einem „Blindenschaf“ ablichten.