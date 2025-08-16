Drama um deutschen Top-Sportler: Europameister verliert beide Kinder nur wenige Tage nach Geburt

Badminton-Profi Marvin Seidel hat den Tod seiner beiden Kinder bekannt gegeben. Die Zwillinge starben nur wenige Tage nach ihrer Geburt.

Badminton-Profi Marvin Seidel hatte Schwangerschaft seiner Frau erst vor wenigen Wochen bekannt gemacht

Noch vor wenigen Wochen war der 29-Jährige voller Vorfreude auf die Geburt seiner Kinder. Auf Instagram teilte der Badminton-Profi ein Foto von zwei Stramplern und dem Titel „Tiny Team Seidel loading - End of 2025“. Dazu schrieb Seidel: „Life will look very different soon🤩 So excited for what’s to come!❤️❤️“ Übersetzt: „Das Leben wird bald ganz anders aussehen. So gespannt, was kommen wird“

Seidel muss Tod beider Kinder bekannt geben

Nun aber die traurige Nachricht. Marvin Seidel und seine Partnerin haben beide Kinder nur wenige Tage nach der Geburt verloren. Ebenfalls auf Instagram teilte er die Todesnachricht, dass beide Kinder nicht einmal eine Woche nach ihrer Geburt gestorben sind. Ein schwerer Schicksalsschlag für das Paar.

Zu einem Foto mit einem Kreuz und den Geburts- und Todesdaten der Zwillinge schrieb Seidel: „Our twins, Clara and Jacob, were with us for only a few days but brought more love than we ever thought possible. We grieve deeply yet will always be grateful for the time we had with them.❤️ 🦓 🐘“

(“Unsere Zwillinge Clara und Jacob waren nur wenige Tage bei uns, brachten uns aber mehr Liebe, als wir je für möglich gehalten hätten. Wir trauern zutiefst, werden aber immer dankbar für die Zeit sein, die wir mit ihnen hatten.“)

Olympia-Teilnahmen und EM-Sieg 2022

Marvin Seidel wurde 1995 in Saarbrücken geboren. Er trat im Herrendoppel bei den Olympischen Spielen 2021 und 2024 an und gewann mit seinem Doppelpartner Mark Lamsfuß den Europameistertitel 2022.