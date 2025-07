Wunder in Australien! Vermisster Surfer überlebt auf einsamer Insel

Ein 19-jähriger Surfer ist an der australischen Ostküste zunächst spurlos verschwunden. Erst am nächsten Tag fanden ihn Suchtrupps auf einer einsamen Insel.

Junger Surfer kehrte nicht zurück: Vater schlägt Alarm

Die u.a. „The Australian“ berichtet, sei der 19-jährige Darcy D. am Mittwoch zum Surfen an einem Strand bei Wooli in New South Wales aufgebrochen. Nachdem der junge Mann bis zum Abend nicht zurückgekehrt war, schlug der Vater des Surfers Alarm.

Von dem 19-Jährigen habe zunächst jede Spur gefehlt, berichtet das australische Blatt weiter. Eine Suchaktion der Seenotrettung verlief bis in die Nachtstunden ohne Erfolg. Gleichzeitig bat der Vater des Vermissten um weitere Unterstützung durch Bootsinhaber.

Suchtrupps finden Surfer auf Insel mitten im Meer

Als die Suche nach dem Vermissten am nächsten Morgen fortgesetzt wurde, konnten die Rettungskräfte schnell Entwarnung geben. Sie fanden den 19-Jährigen auf der menschenleeren Insel North Solitary Island - rund 13 Kilometer vor der australischen Küste. Laut Medienberichten wurde der junge Mann nach seiner Rettung zunächst medizinisch versorgt.

Der Vater des gefundenen Surfers bezeichnete die Rettung als ein „Wunder, das nur einmal in einer Million Fälle vorkommt“. Zuvor hatte er in den sozialen Netzwerken „das Schlimmste“ befürchtet.

Zwischenfall im Norden von New South Wales

Die australische Ostküste ist rund 3000 Kilometer lang. Die kleine Ortschaft Wooli liegt nahe der nördlichen Grenze von New South Wales zum Bundesstaat Queensland. Die Gemeinde liegt auf einer Halbinsel zwischen dem Pazifik und dem Wooli Wooli River und ist besonders bei Anglern beliebt. Insgesamt leben rund 500 Menschen in Wooli.