Deshalb zählt dieses Schweizer Dorf zu den 100 großartigsten Orten der Welt

Schneebedeckte Gipfel, urige Holzhäuser, ein sonniges Tal - Schweizer Idylle wie aus dem Bilderbuch. Das sieht auch das „Time“-Magazine so und hat ein Hotel im Schweizer Urlaubsort Adelboden unter die „100 großartigsten Orte der Welt“ gewählt. Wir stellen das Dorf im Berner Oberland vor.

Die „100 großartigsten Orte“ - wo liegt Adelboden?

Adelboden liegt auf 1350 Metern im Berner Oberland. Von Bern aus erreicht man das Dorf mit dem Auto über Thun, Spiez und Frutigen. Ende 2023 lebten etwa 3410 Menschen in der Gemeinde. Adelboden ist im Sommer und im Winter ein beliebter Urlaubsort, in dem es zahlreiche Wanderungen und Skipisten zu entdecken gibt. Neben zahlreichen Ferienwohnungen gibt es auch einige große Hotels.

Adelboden liegt in einer „Sackgasse" im Berner Oberland.

Das „Time“-Magazin wählte das Hotel „The Brecon“ unter die „100 großartigsten Orte der Welt“ im Jahr 2025. Auf der Liste finden sich neben Hotels auch Restaurants, Bars und Kreuzfahrten. In diesem Jahr ist das Ziel in Adelboden der einzige Ort aus der Schweiz. Hotels in Deutschland findet man nicht auf der Liste.

„The Brecon“ liegt am Ende des Ortskerns. Neben dem Hauptteil des Orts gibt es noch folgende Ortsteile:

Außerschwand

Boden

Gilbach

Hirzboden

Stiegelschwand

Was kann man in Adelboden unternehmen?

Zu den höchsten umliegenden Bergen zählen der Wildstrubel (3242 Meter), das Steghorn (3146 Meter) und der Lohner (3048 Meter). Neben den zahlreichen Gipfeln, die sich für Wandertouren eignen, gehören nahe Adelboden die Engstligenfälle zu einem besonders lohnenswerten Ausflugsziel. Dort stürzt das Wasser nahezu 400 Meter in die Tiefe.

Der Engstligenfall nahe Adelboden ist im Sommer und im Winter ein beliebtes Ausflugsziel.

Auch die Fläche oberhalb des Wasserfalls, die man unter anderem mit der Luftseilbahn erreicht, ist ein beliebtes Ausflugsziel: Auf Engstligen kann man Winterwandern, Skifahren und Langlaufen.

Das Skigebiet Engstligenalp oberhalb von Adelboden.

Adelboden ist außerdem Austragungsort eines der bekanntesten Skirennen im FIS-Weltcup: Am Chuenisbaergli fahren die Herren nahezu jede Saison Slalom und Riesenslalom. Aber auch alle, die nicht professionell Ski fahren, können im Winter das Skigebiet Silleren-Chuenisbaergli genießen.

Für Skifahrerinnen und Snowboarder gibt es zahlreiche weitere Skigebiete, etwa das Skigebiet Adelboden-Lenk, Engstligenalp und Tschentenalp. An der Gipfelstation der Tschentenbahn findet man einen beliebten „Instagram-Hotspot“ - die „Giant Swing“, eine riesige Schaukel.

Zu Adelboden gehört auch die Sage um das „Vogellisi“, die aus einem Lied entstanden ist, zu dem es mittlerweile mehrere Versionen gibt. Zur Entstehung der Geschichte schreibt Adelboden-Tourismus auf seiner Website: „Es war einmal ein junges Mädchen, das die Sprache der Vögel verstand und die heilenden Kräfte der Alpenkräuter kannte.“

Übrigens: Ebenfalls in der Schweiz liegt eine der spektakulärsten Dorfstraßen der Welt.