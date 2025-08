Krebs im Endstadium: Wie geht es Patrice Aminati zwei Jahre nach Schockdiagnose?

Nur sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter erhielt Patrice Aminati die Schockdiagnose: Krebs. Die Tage der frischgebackenen Mutter scheinen gezählt. Doch die Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati gibt die Hoffnung nicht auf.

Patrice Aminati unheilbar an Krebs erkrankt

Aminati kämpft schon seit zwei Jahren gegen ihre Krebserkrankung. Bei der 30-Jährigen wurde 2023 ein malignes Melanom diagnostiziert, eine besonders bösartige Form von schwarzem Hautkrebs. Da der Krebs bereits in den Körper gestreut hat, gilt die Erkrankung als unheilbar. Doch Patrice Aminati kämpft unermüdlich um ihr Leben. Neben ihrem Alltag mit der Familie muss Aminati regelmäßig ins Krankenhaus für Behandlungen. Jetzt hat die Influencerin erzählt, wie es ihr aktuell geht.

Schwere Wochen liegen hinter Patrice Aminati

„Die letzten Wochen waren schwer“, erzählt Patrice Aminati im Interview mit der Bild. Die aktuelle Therapie vertrage sie aber gut, erzählt Aminati weiter. In den sozialen Medien hält sie ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden, sowohl was ihre Erkrankung als auch ihr Leben als Mutter und Ehefrau betrifft. „Im Moment schöpfen wir wieder Kraft und neue Hoffnung“, so Aminati gegenüber der Bild.

Trotz Schockdiagnose: Patrice Aminati genießt ihr Leben

Vor ein paar Tagen postete sie auf Instagram Fotos und Videos, die sie mit ihrer Familie und ihren Freundinnen zeigen. Darunter sind auch Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Ein Video zeigt die 30-Jährige im Bett liegend, angeschlossen an Apparate. Doch in den Aufnahmen macht Aminati einen gut gelaunten und fröhlichen Eindruck. Sie scheint trotz der schlimmen Diagnose ihr Leben zu genießen und jeden Moment auszukosten.

Patrice Aminati wird palliativ behandelt

Patrice Aminati ist seit 2022 mit Daniel Aminati, Moderator des ProSieben-Magazins „taff“, verheiratet. Im August kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Laut Medienberichten wird Patrice Aminati palliativ behandelt. Das bedeutet, dass die Therapie nicht mehr der Heilung dient, sondern dazu, die verbliebene Zeit der Patienten so angenehm und schmerzfrei wie möglich zu gestalten.