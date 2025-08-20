Sauf-Eskalation im ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel! Betrunkene Zuschauer nerven Fans

Der ZDF-Fernsehgarten ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des TV-Programms am Sonntag. Andrea Kiewel präsentiert hier eine Show, bei der vorwiegend deutsche, aber auch internationale Musiker auftreten. Besonders Schlager ist dort beliebt. Doch seit einiger Zeit gib es Ärger im ZDF-Fernsehgarten-Paradies. Der Grund ist Alkohol.

Sauf-Zuschauer im ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel

Denn mittlerweile mischen sich immer mehr Sauf-Touristen unter die Schlager-Fans, wie die „Bild“ berichtet. Demnach würde es dort immer mehr betrunkene Zuschauer und auch immer öfter Sauf-Eskapaden geben.

Meist seien es junge Menschen, die nicht wegen der Musik und der Show kommen, sondern für den günstigen Alkohol-Rausch. Eine Zuschauerin des ZDF-Fernsehgartens gab gegenüber der „Bild“ an: „Die jungen Leute schauen sich nur noch die günstigen Sachen an, um damit einmal auf Instagram angeben zu können. Hauptsache, sie fallen auf. Da sind zwölf Euro Eintritt praktisch.“

Zuschauer ext bier vor laufender Kamera

Teils ist der Sauf-Tourismus im ZDF-Fernsehgarten auch im TV sichtbar. Im Mai gab es zum Beispiel den Fall, dass ein junger Mann, der sich direkt hinter Moderatorin Andrea Kiewel stellte, sein Bier auf ex trank. Danach zwinkerte er nur frech in die Kamera.

Sauf-Touristen kaufen den Schlagerfans die Karten weg

Das ärgert vor allem die üblichen Fans des ZDF-Fernsehgartens. Der Grund: Die Sauf-Besucher nehmen den Schlagerfans die Eintrittskarten weg. Dabei sind die Karten sowieso schon schwer zu bekommen. Durch die vermehrt kommenden Alkohol-Liebhaber, die an Ballermann-Touristen auf Mallorca erinnern, sind Karten aktuell noch rarer.

Das ist der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel

Der „Fernsehgarten“ des ZDF ist eine TV-Unterhaltungsshow.

Das Format feiert im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag.

Jeden Sonntagmittag schalten bis zu zwei Millionen Menschen ein. Die Sendung ist laut der Website des ZDF „ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Show-Spektakel mit viel Musik, Artistik und Comedy, Tipps und Servicethemen sowie spannenden Spielen und spektakulären Rekorden“.

Moderiert wird die Sendung von Andrea Kiewel, die viele auch als „Kiwi“ kennen.