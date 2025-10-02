«Wahre Heldin»: Leonardo DiCaprio würdigt Jane Goodall

Hollywoodstar und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio (50) hat die Schimpansenforscherin und Umweltschützerin Jane Goodall als «wahre Heldin für den Planeten» gewürdigt. Der Oscar-Preisträger («The Revenant») zollte Goodall in einem emotionalen Posting auf Instagram Tribut und postete Fotos von gemeinsamen Begegnungen. Sie sei eine «Inspiration für Millionen» und für ihn eine «liebe Freundin» gewesen. Er würdigte ihre bahnbrechende Forschung an Schimpansen und ihre Hingabe für den Umweltschutz.

Goodall starb während einer Vortragsreise im US-Bundesstaat Kalifornien, wie ein Sprecher des Jane-Goodall-Instituts der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Sie wurde 91 Jahre alt.

DiCaprio: Sie hat Millionen inspiriert

DiCaprio schreib: «Jahrzehntelang reiste Jane mit unermüdlicher Energie um die Welt und brachte Generationen die Wunder der Natur nahe.» Sie habe Hoffnung geweckt und den Glauben bestärkt, dass jeder einzelne etwas bewirken könne. «Sie hat Millionen dazu inspiriert, sich zu kümmern, zu handeln und zu hoffen. Sie hörte nie auf», führte der Schauspieler weiter aus. Der Hollywoodstar rief dazu auf, ihr Vermächtnis zu ehren und Umweltorganisationen, die Goodall wichtig waren, zu unterstützen.

Seine letzte Botschaft an Goodall sei schlicht gewesen: «Du bist meine Heldin», schrieb DiCaprio. Jetzt sollten alle zum Schutz der gemeinsamen Umwelt für sie die Fackel tragen.

DiCaprio gründete bereits 1998 seine Leonardo DiCaprio Foundation, mit der er sich für Umweltschutz und gegen die globale Erderwärmung einsetzt. Auch auf seinem Instagram-Account, auf dem ihm fast 60 Millionen Menschen folgen, geht es vorwiegend um Naturschutzprojekte.

