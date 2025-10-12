„Wir führen eine Ehe zu dritt“: Bill Kaulitz verrät Details über sein Verhältnis zu Toms Frau Heidi Klum

Topmodel Heidi Klum und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz sind wohl eines der bekanntesten Promi-Paare Deutschlands. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2019 trotzen sie allen Zweiflern, die aufgrund des Altersunterschieds der beiden skeptisch auf die Beziehung blickten. Für Gesprächsstoff sorgt aber auch immer wieder Bill Kaulitz und sein Verhältnis zu Heidi Klum. Wie kommt er mit der Frau an der Seite seines Bruders klar?

So ist das Verhältnis zwischen Bill Kaulitz und Heidi Klum

Immer wieder ist es Thema in den Medien: Führt Familie Kaulitz eigentlich eine Ehe zu dritt? Dass es diese Spekulationen gibt, hat gute Gründe. Schließlich ist Bill Kaulitz nie weit entfernt, wenn Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz irgendwo auftauchen. Es gab in der Vergangenheit häufiger öffentliche Auftritte zu dritt. Und auch privat scheint das Trio unzertrennlich. In der ersten Staffel der Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ verrieten die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz, dass ihre beiden Häuser nur wenige Minuten voneinander entfernt liegen. So könnten sie sich so häufig wie möglich sehen.

Wie das Verhältnis zwischen ihm und Heidi Klum wirklich aussieht, darüber klärte Bill Kaulitz unter anderem in einem Interview mit dem News-Portal watson bereits 2024 auf. „Tom und ich sind uns so nah, dass der Partner immer beide bekommt“, erklärte der 36-Jährige. Immer wieder betonten die Zwillingsbrüder in der Vergangenheit, dass sie sich ein Leben ohneeinander nicht vorstellen könnten. Für Heidi Klum sei das allerdings nie ein Problem gewesen, wie Bill Kaulitz erzählt: „Sie hat uns zusammen kennengelernt und war die erste Frau, die das wirklich verstanden hat. Sie wusste, sie hat einen Zwilling geheiratet. Wir sind super nah und lieben uns total – und das würde anders auch gar nicht funktionieren. Wir führen eine Ehe zu dritt.“

Wie steht Heidi Klum zu dem Verhältnis der Kaulitz-Brüder?

Dass Bill Kaulitz in dem Eheleben von Tom Kaulitz und Heidi Klum einen festen Platz hat, ist für die Germany’s-next-Topmodel-Chefin wohl selbstverständlich. Im Interview mit RTL verrät Heidi Klum, wie sie auf die Dynamiken in ihrer Ehe blickt. Als Frauke Ludowig im Gespräch sagt: „Du hast einen tollen Mann“, korrigiert Klum die Aussage: „Ich habe zwei tolle Männer.“ Der zweite tolle Mann an ihrer Seite? Natürlich Schwager Bill Kaulitz. „Ich habe doppelt Glück gehabt. Ich habe direkt zwei geheiratet“, scherzt die 52-Jährige. Sie würden viele Sachen zu dritt machen. Auch den Urlaub würden sie häufiger mal gemeinsam verbringen.

Topmodel Heidi Klum scheint aber auch zu wissen, warum dieses enge Verhältnis so gut funktioniere. „Mein Mann hat seinen Bruder als Frau geheiratet: mich“, sagt sie und lächelt. Sie sei dem Bruder ihres Mannes in vielen Dingen sehr ähnlich. Beide würden das Rampenlicht lieben, zögen verrückte Klamotten an und seien experimentierfreudig.

Übrigens: Bill Kaulitz scheint bisher nicht den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Nach dem Liebes-Aus mit Ballermann-Star Marc Eggers gab es Gerüchte um eine Affäre mit einem Reality-TV-Star.