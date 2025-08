Höchster Auktionszuschlag in Ahrenshoop für Ebert-Gemälde

Bei der 51. Ahrenshooper Kunstauktion hat das Gemälde «Mackie Messers Hochzeit I» des Hallenser Malers Albert Ebert (1906-1976) mit 60.000 Euro den höchsten Zuschlag erhalten. Das Werk hatte mit 24.000 Euro auch den höchsten Einstiegspreis. Nach Angaben der Veranstalter kamen am Samstagsabend insgesamt 178 Kunstwerke zum Aufruf.

In diesem Jahr präsentierte die Ahrenshooper Sommerauktion neben Werken aus der ehemaligen Ahrenshooper Künstlerkolonie auch Künstler der klassischen Moderne, der Postmoderne sowie aus der zeitgenössischen Kunst. Die Auktion wurde 1972 gegründet.

Platz zwei mit Blick auf die höchsten Zuschläge erreichte das Gemälde «Kirschblüte» des Malers Rudolf Bartels (1872-1943), es wechselte für 24.000 Euro den Besitzer.

Platz drei teilen sich mit jeweils 19.000 Euro das Gemälde «Seezeichen» von Manfred Kastner (1943-1988) und das Gemälde «Kirschblüte am Saaler Bodden» von Elisabeth von Eicken (1862-1940). Platz vier ging an die Zeichnung «Am Strand» des New Yorkers Lyonel Feininger (1871-1956), das für 17.000 Euro verkauft wurde.

Insgesamt wurden an dem Abend Gemälde für 670.000 Euro ersteigert. Der Auktionator geht aber davon aus, dass im Nachverkauf noch weitere Umsätze zu erwarten sind.

Dort wartet auch noch die Grafik «Kniendes Mädchen» von Emil Nolde (1867-1956), die einen Startpreis von 12.000 Euro hatte und in der Auktion zunächst keinen Käufer gefunden hat.