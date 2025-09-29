Weltmeister als Linienrichter: Bastian Schweinsteiger sorgt bei Frauenfußballspiel für Überraschung

Trotz seines Fußballruhestands zieht es Bastian Schweinsteiger immer wieder zum Spielfeld. Wie auch in Tirol bei einem Liga-Spiel eines Frauenfußballteams in Tirol. Doch Schweinsteiger schaut nicht nur zu, sondern packt in der zweiten Halbzeit auch mit an.

Diese besondere Verbindung hat Bastian Schweinsteiger zu Tiroler Fußballteam

Am Freitag spielte der SR Oberlangkampfen im Erlenaustadion in Tirol gegen Westendorf. Dabei tauchte ein besonderer Gast auf: Ex-Weltmeister und FC-Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger. Die Schweinsteiger-Familie hat ein besondere Verbindung mit dem SR Oberlangkampfen. Wie unter anderem die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, hat Schweinsteigers Vater Alfred in den 80er Jahren das Frauenfußballteam trainiert.

Fußball-Weltmeister springt als Linienrichter ein

Der SR Oberlangkampfen ist begeistert von dem Überraschungsbesuch und postet Bilder von Bastian Schweinsteiger auf seiner Instagram-Seite. Dabei erklärt der Verein auch, dass Bastian Schweinsteiger in der zweiten Halbzeit beim Spiel eingesprungen sei, allerdings als Linienrichter. Und tatsächlich: Unter den Bildern im Instagram-Post sind auch zwei, auf denen der 41-Jährige am Spielfeldrand die Fahne schwingt.

Nach Spiel: Bastian Schweinsteiger nimmt sich Zeit für Fans

Trotz der prominenten Unterstützung hat es leider für einen Sieg nicht gereicht. Die Damen vom SR Oberlangkampfen haben die Partie mit 3:4 verloren, doch es gab einen kleinen Trostpreis: Einem Bericht von express.de zufolge soll Bastian Schweinsteiger nach dem Spiel noch geblieben sein, um Autogramme zu schreiben und Fotos mit den Fans zu schießen.

Ex-Fußballer bleibt rundem Leder weiter treu

Bastian Schweinsteiger ist seit 2016 in Fußball-Rente. Heute ist er als Kommentator für die ARD im Einsatz, an der Seite von Moderatorin Esther Sedlaczek. Doch der 41-Jährige hat es auf dem Spielfeld immer noch drauf. In der Vorbereitung zum „Icons Match“ in Südkorea hat der Weltmeister von 2014 eindrucksvoll seine Treffsicherheit demonstriert.