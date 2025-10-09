Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorben

Die frühere «Großstadtrevier»-Schauspielerin Wanda Perdelwitz (41) ist bei einem Unfall gestorben. Das teilte ihre Managerin Uta Hansen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mit. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Wanda Perdelwitz stirbt bei Fahrrad-Unfall

Demnach starb die 41-Jährige bei einem Fahrradunfall, als sie mit ihrem Fahrrad gegen die geöffnete Tür eines Autos prallte. Dabei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Obwohl sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam, starb Wanda Perdelwitz an den Verletzungen.