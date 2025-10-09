Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Unterhaltung
Icon Pfeil nach unten

Wanda Perdelwitz aus Großstadtrevier bei Unfall ums Leben gekommen

Unterhaltung

Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorben

Die frühere «Großstadtrevier»-Schauspielerin Wanda Perdelwitz (41) ist bei einem Unfall gestorben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Schauspielerin Wanda Perdelwitz steht in einem Fenster bei einem Fototermin in der neuen «Großstadtrevier»-Kulisse auf dem Gelände von Studio Hamburg.
    Die Schauspielerin Wanda Perdelwitz steht in einem Fenster bei einem Fototermin in der neuen «Großstadtrevier»-Kulisse auf dem Gelände von Studio Hamburg. Foto: picture alliance/dpa | Georg Wendt

    Die frühere «Großstadtrevier»-Schauspielerin Wanda Perdelwitz (41) ist bei einem Unfall gestorben. Das teilte ihre Managerin Uta Hansen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg mit. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

    Wanda Perdelwitz stirbt bei Fahrrad-Unfall

    Demnach starb die 41-Jährige bei einem Fahrradunfall, als sie mit ihrem Fahrrad gegen die geöffnete Tür eines Autos prallte. Dabei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Obwohl sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam, starb Wanda Perdelwitz an den Verletzungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden