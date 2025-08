Wacken! Headliner Guns N‘ Roses huldigen Ozzy Osbourne - Die Schlamm-Bilder und die aktuelle Lage

Die Band Guns N‘ Roses hat bei ihrem Auftritt auf dem Wacken Open Air der Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne gedacht. «Wegen dir sind wir alle hier», sagte Sänger Axl Rose. Als Tribut an Osbourne und seine Familie spielten Guns N‘ Roses die Songs «Sabbath Bloody Sabbath» und «Never Say Die!» von Osbournes Band Black Sabbath.

Der legendäre britische Sänger und Reality-TV-Star Osbourne war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. Als Mitbegründer der Band Black Sabbath galt er als einer der ersten Vertreter des Genres Heavy Metal - und als einer der schillerndsten.

Black Sabbath war in den 60er Jahren in Birmingham gegründet worden. Erst vor wenigen Wochen hatte Osbourne, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt gegeben.

Wacken Open Air noch bis Samstag

Guns N‘ Roses sind die Headliner des Festivals im norddeutschen Wacken. Für die US-Rockmusiker ist der Auftritt der Abschluss ihrer Europa- und Nahost-Tour.

In Wacken werden auch die französische Band Gojira, die US-Rocker Papa Roach, Machine Head, Saltatio Mortis, Apocalyptica sowie Michael Schenker erwartet. Das Wacken Open Air (W:O:A) gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Es dauert bis zum Samstag (2. August).

Update, Donnerstag, 13:44 Uhr:

Die Crew des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken kämpft nach dem Dauerregen zum Start mit den Bedingungen. Weite Teile des Areals in der norddeutschen Tiefebene sind nach den Regenfällen der vergangenen 24 Stunden mächtig verschlammt. «Viel mehr hätte jetzt auch nicht kommen brauchen», sagte Festivalgründer Thomas Jensen. «Das ist natürlich hart.»

3.000 Kubikmeter Hackschnitzel

Jensen betonte, die Teams arbeiteten an allen Ecken und Enden, alles laufe eigentlich nach Plan. «Wir hätten lieber einen anderen Plan rausgeholt für Sonnenschein.» Er fügte hinzu: «Wir nehmen es, wie es kommt.» Statt 800 Kubikmetern Hackschnitzel kämen auf den Flächen nun mehr als 3.000 zum Einsatz. Es ginge vor allem darum, die Spielflächen spielfähig zu machen. Am Abend sollen Guns N‘ Roses als Headliner auftreten.

Bezugsmeldung:

Für viele Metal-Fans war es wohl nicht die angenehmste Nacht ihres Lebens. Über dem Heavy-Metal-Festival Wacken 2025 tobte in der Nacht auf Donnerstag ein Unwetter. Blitze kämpften gegen die Lichtanlagen, Donner gegen den Heavy-Metal-Sound - und die Metalheads gegen Regen und Schlamm.

Campingplatz Wacken in der Nacht evakuiert

Um 1:40 Uhr am Donnerstagmorgen mussten die Veranstalter dann die Reißlinie ziehen. Metalheads, bitte begebt euch in eure Autos und weist andere mithilfe des Warnblinkers auf freie Plätze hin“, warnten sie im offiziellen Wacken-Chat. Daraufhin wurde der Campingplatz evakuiert. Viele der 85.000 Metal-Fans begaben sich zu ihren Autos.

Zurecht. Denn, zu diesem Zeitpunkt rollte eine Superzelle auf das Festivalgelände zu. Auch der Deutsche Wetterdienst gab eine amtliche Unwetterwarnung heraus. Es bestehe „Gefahr für Leib und Leben“, hieß es da.

Schlamm, Regen und Heavy Metal: Die Bilder vom Wacken 2025

Schon im Vorfeld des Festivals hatte der Deutsche Wetterdienst wenig Hoffnung gemacht. «Ein Sommerhoch zeichnet sich derzeit nicht ab», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. «Da wird einiges an Regen runterkommen.» Auch Gewitter mit teils starken Niederschlägen seien möglich. Klassische Wacken-Schlammschlachten waren also wieder einmal unausweichlich. Die Bilder von Wacken 2025 bisher:

DWD: Dauerregen auf Wacken 2025 vorbei

Doch nun scheint «das Schlimmste» überstanden zu sein. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstagmorgen ist der Dauerregen auf dem Wacken Open Air vorbei. «Das Schlimmste ist vorbei», sagte ein DWD-Experte. Dennoch könne es auf dem Heavy-Metal-Festival in den kommenden Tagen weiter vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen.

Dabei können laut dem Experten auch noch zwischen fünf bis zehn Liter Wasser pro Quadratmeter auf die bereits aufgeweichten Böden des Festivalgeländes im norddeutschen Wacken fallen. Ansonsten bleibe es trocken, und auch die Sonne könne sich gelegentlich zeigen - dann würden sogar Temperaturen von über 20 Grad erreicht. Am Donnerstag liege die Temperatur bei etwa 17 Grad.

In der kommenden Nacht soll es den Angaben nach zunächst keine Regenfälle geben. Am Freitag und Samstag setze sich dann das gemischte Wetter fort.