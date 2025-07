Traumhaus für Victoria Swarovski? Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz kauft Luxus-Villa in Tirol

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz sind seit 2023 ein Paar. Jetzt sorgt der Red-Bull-Erbe mit einem Hauskauf in einem Tiroler Nobelort für Furore. Vor allem ein Detail des Vertrags lässt die österreichische Presse aufhorchen.

Wie unter anderem die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet, soll Mateschitz in der Gemeinde Reith bei Kitzbühel eine Villa gekauft haben. Der Kauf über die Dietrich Mateschitz Verwaltungs OG - der Firma von Mark Mateschitz - ging demnach schon im Frühjahr über die Bühne, die Luxus-Immobilie soll sechs Millionen Euro gekostet haben.

Milliardenschwerer Red-Bull-Erbe

Leisten kann sich der Unternehmer Mateschitz den Kauf durchaus. Der Erbe des Softdrink-Unternehmens „Red Bull“ soll Schätzungen zufolge ein Vermögen von 37,3 Milliarden Euro besitzen. Auch seine Partnerin Victoria Swarovski nagt nicht am Hungertuch. Die Moderatorin und Sängerin ist Teil des Kristallherstellers Swarovski. Ihre Familie soll ein Vermögen von über 4 Milliarden Euro besitzen.

Villenkauf heizt Spekulationen an

Interessant ist der Kauf allerdings deshalb, weil es im Vertrag laut österreichischen Medien heißt, dass die Immobilie nicht ausschließlich als Freizeitwohnsitz genutzt werden soll. Bedeutet das, dass Victoria Swarovski und Mateschitz ihren Hauptwohnsitz nach Tirol verlegen? Ein Umzug wäre naheliegend. Immerhin hat das Swarovski-Unternehmen ihren Sitz in Tirol. Auch mit dem Nobelort Reith ist Victoria eng verbunden. Immerhin wohnt ihre Mutter Alexandra dort, und Victoria soll schon in der Vergangenheit einige Zeit in Tirol verbracht haben.

Ob an den Gerüchten um einen Umzug etwas dran ist, ist allerdings nicht bekannt. Weder Victoria noch Mark haben sich bisher zu den Gerüchten geäußert.

Das ist Victoria Swarovski

Victoria Swarovski wurde am 16. August 1993 in Innsbruck geboren. Sie ist die Tochter von Paul Swarovski, nach der Hochzeit ihrer Mutter Alexandra ist sie zudem die Stieftochter des Gastronomen Michael Heinritzi, auch bekannt als „Mr. Big Mac“. Beruflich feierte die heute 31-Jährige als Sängerin und Moderatorin Erfolge. Einer ihrer bekanntesten Auftritte war 2016 in der deutschen Promi-Tanzwettbewerb „Let‘s Dance“, den sie gemeinsam mit Tanzpartner Erich Klann gewann. Im selben Jahr saß sie auch in der Jury der RTL-Castingshow „Das Supertalent“. 2017 heiratete Victoria den Immobilienunternehmer Werner Mürz, von dem sie sich 2023 trennte.