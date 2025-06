Versteigerung von Bernd Eichingers Mercedes: Dieser berühmte TV-Moderator ist der neue Besitzer

Der 2011 verstorbene Produzent Bernd Eichinger ist eine Legende in der deutschen Filmbranche. Diese Woche wurde sein Mercedes für einen guten Zweck versteigert. Den Zuschlag bekam ein bekannter deutscher Moderator.

Wer ist der neue Besitzer von Bernd Eichingers Mercedes?

Jörg Pilawa ist der neue Besitzer von Bernd Eichingers Auto. Der Erlös der von „Classic Cars Munich“ organisierten Versteigerung ging an die Jugendhilfeeinrichtung „Artists for Kids“. Laut einer Pressemitteilung der von Eichinger gegründeten Hilfseinrichtung lag Pilawas Höchstgebot bei 29.139 Euro.

Der Moderator Jörg Pilawa ist der neue Besitzer von Bernd Eichingers Mercedes. Foto: Artists for Kids, Lea Gietl

Pilawa hat Bernd Eichinger persönlich kennengelernt. Eichinger trat 2009 mit seiner Tochter in der Show „Star Quiz“ auf, die von Pilawa moderiert wurde. Die erspielte Summe von 20.000 Euro ging auch damals an „Artists for Kids“.

Auch Freunde durften eine Spritztour machen

Bei dem versteigerten Auto handelt es sich laut Angaben von „Artists for Kids“ um einen Mercedes-Benz 300 SEL, Baujahr 1990. Der Wagen hat 80.000 Kilometer auf dem Tacho. Eichinger hatte das Auto in Los Angeles neu gekauft und war bis zu seinem Tod mit ihm gefahren. Nach dem Tod des Produzenten ließ seine Frau Katja das Auto nach Deutschland verschiffen.

„Bei diesem Mercedes handelt es sich um anderthalb Tonnen deutsche Kinogeschichte“, wird Katja in der Pressemitteilung von „Aritsts for Kids“ zitiert. Demnach durften auch befreundete Filmemacher, wie beispielsweise Tom Tykwer, das Auto fahren.

TV-Moderator glücklich über Ersteigerung

Der neue Autobesitzer Jörg Pilawa ist erfreut über den Zuschlag. Er hielt Bernd Eichinger für einen „großartigen Menschen, der eine wahnsinnige Ausstrahlung hatte“. Das Auto wird jetzt einen Ehrenplatz in der Sammlung bekommen, erzählt Pilawa in der Presseerklärung. Der Moderator freut sich außerdem, dass mit der Spende auch viel Gutes für „Artists for Kids“ getan werden konnte.

Bernd Eichinger - Produzent vieler deutscher Filmhits

Bernd Eichinger wurde am 11. April 1949 geboren und war einer der bedeutendsten deutschen Filmproduzenten. Er produzierte unter anderem die Filme „Die unendliche Geschichte“, „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ und „Der bewegte Mann“. Außerdem war er Co-Produzent für Filmhits wie „Der Schuh des Manitu“ und „Resident Evil“. Bernd Eichinger ist am 24. Januar 2011 in Los Angeles im Alter von 61 Jahren verstorben. Er hinterließ seine Frau Katja und die gemeinsame Tochter Nina.