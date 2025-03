Urteil gegen den Wendler! Gericht spricht ihn schuldig: so hoch ist die Strafe

Mittlerweile zieht sich das Gerichtsverfahren gegen Schlagersänger Michael Wendler seit Jahren hin. Wie die Bunte jetzt berichtet, wurde am Mittwoch im Landgericht Duisburg ein Urteil gesprochen: Wendler ist schuldig.

Michael Wendler hatte Revision gegen Urteil am Amtsgericht Dinslaken eingelegt

Michael Wendler, der mit bürgerlichem Namen Michael Norberg heißt, war mit dem ursprünglichen Urteil nicht einverstanden gewesen. Damals hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und eine Geldstrafe über 100.000 Euro gefordert. Im Jahr 2023 verhängte das Amtsgericht in Wendlers Geburtsort Dinslaken daraufhin eine Geldstrafe von 15.000 Euro.

Auch gegen dieses Urteil hatte der zweifache Vater Revision eingelegt. Laut rtl.de war er damals nicht vor Gericht erschienen. Er ließ sich durch seinen Anwalt vertreten.

Neuer Schuldspruch, aber altes Urteil gegen Wendler am Gericht in Duisburg

Das Urteil des Dinslakener Amtsgerichtes bleibt jetzt bestehen: Wendler muss 150 Tagessätze zu je 100 Euro, also insgesamt 15.000 Euro, bezahlen.

Nur der Schuldspruch ist ein neuer. Vorher wurde er wegen „Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen“ angeklagt. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Plattenfirma CNI Records.

Nicht die erste Schlappe vor Gericht für Michael Wendler

Das Unternehmen hat 2016 Insolvenz angemeldet. Die GEMA-Rechte von über 170 Songs sind auf Wendler übertragen worden, hieß es. Statt der Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in zwei Fällen, wurde dem Sänger am Mittwoch die Beihilfe in einem Fall vorgeworfen.

Entweder akzeptiert er das Urteil und zahlt 15.000 Euro oder er legt zum wiederholten Mal Revision ein. Dann käme das Verfahren am Oberlandesgericht in Düsseldorf auf den Tisch.

Sänger Michael Wendler ließ beim Prozess in Duisburg von einem Anwalt vertreten

Wendler äußerte sich bislang nicht zu dem Prozess. Vor zwei Jahren erklärte er in seinem Podcast, dass er alle seine Songs selbst geschrieben und komponiert hat. Eine Übertragung von Rechten war deshalb überhaupt nicht möglich, so Wendler: „In der Sache bin ich unschuldig.“

Der Sänger lebt mit seiner Frau Laura Müller in Florida in den USA. In der Vergangenheit erregte er immer wieder Aufsehen, auch abseits des Musikgeschäfts. Wendler vertrat häufiger extreme Positionen und verbreitete Verschwörungstheorien.