Urlaubsfotos verwirren Fans: Bill Kaulitz wird mit Heidi Klum verwechselt

Bill Kaulitz und Heidi Klum haben ein sehr inniges Verhältnis. Schließlich ist das Model mit dem Bruder des Sängers, Tom Kaulitz, verheiratet. Dabei verstehen sie sich so gut, dass immer wieder scherzhaft von einer „Ehe zu dritt“ die Rede ist. Doch dass sich Schwager und Schwägerin so nahe stehen, dass Fans die beiden verwechseln, hätte vermutlich niemand gedacht – bis jetzt. Denn mit Urlaubsfotos verwirrte Bill Kaulitz seine Fans so sehr, dass sie Heidi darauf zu erkennen glaubten. Mehr erfahren Sie hier.

Bill Kaulitz postet Pool-Foto, Fans sind verwirrt: Ist das Heidi Klum?

Zugegeben: Auf dem geposteten Foto sieht man kein Gesicht. Doch das mag nicht der einzige Grund gewesen sein, weshalb einige Fans nicht gleich erkannt haben, wer sich auf dem Bild so freizügig zeigt. Auf seinem Instagram-Post vom 20. Juli räkelt sich eine Person in einem flachen Pool liegend, mit nichts weiter bekleidet als einem sehr knappen schwarzen Tanga, die Haare wehen im Wind, in einer Hand einen Drink, der Blick hinaus aufs Meer gerichtet. Erst ein passendes Video im zweiten Slide des Posts offenbart: Das ist Bill Kaulitz.

Der Post ist derart freizügig, dass Instagram ihn offenbar nur für User ab 18 Jahren freigegeben hat. Sein körperbetontes Urlaubsfoto betitelte er mit der Caption „battery half full #recharching“, also „Akku halb voll“ und darunter sammeln sich zehntausende Likes und hunderte Kommentare von Fans. Die scheinen aber nicht alle sofort zu begreifen, wer da Urlaubsgrüße verschickt.

Denn allem Anschein nach verwechseln einige den Tokio-Hotel-Sänger mit seiner Schwägerin: „Ich dachte erst, Heidi“, gibt eine Followerin in der Kommentarspalte zu. Andere User antworten darauf: „Ging mir aber auch so“. Weitere Kommentare: „Du und Heidi werdet euch immer ähnlicher“, scherzhaft „Heidi always so hot ... wait ...“ oder einfach nur „Heidi“. Hätte das Bild auch ein weiteres Oben-ohne-Bild von Heidi Klum sein können? Schließlich überraschte das Topmodel ihre Fans erst kürzlich mit einem neuen Haarschnitt, der gewisse Ähnlichkeiten zu Bills Haaren im Wind hat. Bei allen Kommentaren zeigt sich aber: Bill Kaulitz' freizügigen Urlaubsbilder kommen gut bei den Fans an.

Übrigens: Auch mit einem anderen Foto aus dem Urlaub sorgte Bill Kaulitz für Aufsehen. Hat Kaulitz seinen Ex Marc Eggers auf der Insel getroffen? Über die Trennung mit Eggers sprach Kaulitz auch im Podcast mit seinem Bruder. Und apropos Podcast: Nachdem Gerüchte über das Vermögen der Kaulitz-Brüder kursierten, dementieren die beiden jetzt in „Kaulitz Hills“, dass sie von Netflix hohe Beträge bekämen.

Verwechslung vom Bill Kaulitz: Auch Heidi Klum kennt die Ähnlichkeit

Dass sich Bill Kaulitz, der jüngst als erster deutscher Mann das Cover der Modezeitschrift Vogue zierte, und seine Schwägerin Heidi Klum nicht ganz unähnlich sind, ist lange bekannt. Heidi selbst hab schon mehrfach bestätigt, dass sich die beiden gut verstehen und viele Gemeinsamkeiten haben: „Mein Mann hat seinen Bruder als Frau geheiratet“, erklärte die GNTM-Moderatorin einmal gegenüber dem Fernsehsender RTL.

Schwager und Schwägerin seien demnach einander ähnlicher als Ehemann und Ehefrau. „Bill und ich sind mehr das Show-Pony, haben verrückte Sachen an, sind experimentierfreudig.“ Darin sieht Klum auch einen Unterschied zu ihrem Ehemann und Bill Kaulitz‘ Bruder: „Tom ist immer eher im Hintergrund, der mag das eigentlich gar nicht so gern“, so Klum im Interview. Darin sagte sie sogar, dass sie zwei tolle Männer habe und bestätigte, dass das Ehepaar sehr viel mit Bill Kaulitz unternehme, auch weil er in der Nähe von Tom und Heidi lebe. Dabei offenbarte Bill erst kürzlich, dass er sich in der Villa von Heidi Klum nicht wohlfühle.

Übrigens: Seit sieben Jahren sind Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Paar. Doch Teil der Klum-Familie zu sein, ist für den Musiker manchmal eine Herausforderung - dann wird er der „unangenehme Mann“ im Haus.