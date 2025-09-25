Unterstützung für Boerne und Thiel: Das ist die Neue beim Münster-„Tatort“

Der „Tatort“ aus Münster ist der wohl beliebteste Ableger der Hit-Krimireihe. Demnächst muss sich allerdings das Ermittler-Duo Boerne und Thiel von einer Kollegin verabschieden. Nun ist offenbar Ersatz gefunden.

Mechthild Großmann verlässt Münster „Tatort“

Mit Mechthild Großmann verabschiedet sich ein echter Fanliebling vom „Tatort“ Münster. 23 Jahre lang verkörperte sie die kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. Doch wie unter anderem n-tv unter Berufung auf die Bild berichtet, soll bereits eine Nachfolgerin in den Startlöchern stehen.

Icon vergrößern Mechthild Großmann (Zweite von rechts) war 23 Jahre lang als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm Teil des Tatort Münster. Jetzt verabschiedet sie sich von dem Krimi-Hit. Foto: picture alliance/dpa | Guido Kirchner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mechthild Großmann (Zweite von rechts) war 23 Jahre lang als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm Teil des Tatort Münster. Jetzt verabschiedet sie sich von dem Krimi-Hit. Foto: picture alliance/dpa | Guido Kirchner

Ersatz für Großmann: Das ist die Neue beim „Tatort“

Bei der Neuen im Münster-Tatort soll es sich um die Newcomerin Lou Strenger handeln, die die Staatsanwältin Nikola König verkörpern wird. In einem WDR-Bericht zum Drehstart der Folge „Maskerade“ wird Strenger auch schon erwähnt. In der Folge ermitteln Jan-Josef-Liefers Professor Karl-Friedrich Boerne und Axel Prahls Kommissar Frank Thiel in der schillernden Welt des westfälischen Karnevals. Wann die Folge ausgestrahlt wird, ist allerdings nicht bekannt.

Lou Strenger - Aufsteigender Stern in der deutschen TV-Landschaft

Lou Strenger wurde 1992 in Ludwigsburg geboren und startete ihre Karriere am Theater. Seit knapp fünf Jahren steigt jedoch ihr Bekanntheitsgrad und konnte schon erste Erfolge im Film und Fernsehen feiern. Erst vor wenigen Wochen wurde Strenger für ihre Rolle im Fernsehfilm „Wer ohne Schuld ist“ für den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie beste Schauspielerin nominiert. 2022 wirkte sie zudem im Biopic „Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher“ mit, in dem sie eine junge Version der Mutter des Fernsehkochs darstellte.

Wird Lou Strenger ein dauerhafter Ersatz für Mechthild Großmann?

Dass Lou Strenger dauerhaft Teil des Münster „Tatort“-Teams wird, hat der Sender WDR allerdings noch nicht bestätigt. Der Bild gegenüber erklärte der Sender lediglich, dass Strengers Figur zunächst als „Interim-Staatsanwältin“ auftreten wird. Mechthild Großmann wird ein letztes Mal in der Folge „Die Erfindung des Rades“ auftreten, die im Dezember ausgestrahlt werden soll.