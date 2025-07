Lastwagen erfasst E-Scooter-Fahrer - 29-Jähriger stirbt

Ein Lastwagen hat in Heilbronn einen E-Scooter-Fahrer beim Abbiegen erfasst und dabei tödlich verletzt. Der 29-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ursache des Unfalls am Montagabend war zunächst unklar. Der E-Scooter-Fahrer sei überrollt worden. Eine Reanimation blieb der Sprecherin zufolge erfolglos. Der Lastwagenfahrer sei unverletzt geblieben.

