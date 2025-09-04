Logo all-in.de
Überraschendes Ehe-Aus: Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt

Ehe-Aus nach 14 Jahren

Christian Ulmen und Collien Fernandes haben sich getrennt

Das kam überraschend: Christian Ulmen und Collien Fernandes haben ihre Trennung verkündet.
Von Corinna Sedlmeier
    14 Jahre waren Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes verheiratet. Jetzt verkündet das Paar überraschend die Trennung.
    14 Jahre waren Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes verheiratet. Jetzt verkündet das Paar überraschend die Trennung. Foto: picture alliance/dpa | Carsten Koall

    15 Jahre waren Collien Fernandes und Christian Ulmen ein Paar, 14 Jahre davon waren sie verheiratet. Jetzt soll alles aus und vorbei sein.

    Collien Fernandes hat Nachnamen von Ehemann abgelegt

    In einer gemeinsamen Presseerklärung, die der Bild vorliegt, verkündete das einstige Traumpaar die Trennung. Darin enthüllen Fernandes und Ulmen dass sie sich bereits „vor einiger Zeit“ getrennt hätten. Auffällig an der Pressemitteilung ist, dass Collien den Nachnamen „Ulmen“ aus der Mitteilung gestrichen hat.

    Als Eltern weiter für die gemeinsame Tochter da

    Weiter teilten Ulmen und Fernandes mit, dass sie als Eltern weiterhin gemeinsam für die gemeinsame Tochter da sein wollen. Christian Ulmen und Collien Fernandes haben sich 2010 am Set von Ulmens Serie „Snobs“ kennengelernt. Damals hatte Fernandes die Ehefrau von Ulmen gespielt. Dieses Szenario wurde später zur Realität.

    Christian Ulmen und Collien Fernandes - Eine ungewöhnliches Liebespaar

    Im Juni 2011 heiratete das Paar. 2023 wanderten Ulmen und Fernandes nach Mallorca aus. Collien Fernandes ist aktuell in der Serie „Das Traumschiff“ als Schiffsärztin zu sehen. Ulmen ist eher hinter der Kamera als Produzent aktiv.

