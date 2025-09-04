Christian Ulmen und Collien Fernandes haben sich getrennt

15 Jahre waren Collien Fernandes und Christian Ulmen ein Paar, 14 Jahre davon waren sie verheiratet. Jetzt soll alles aus und vorbei sein.

Collien Fernandes hat Nachnamen von Ehemann abgelegt

In einer gemeinsamen Presseerklärung, die der Bild vorliegt, verkündete das einstige Traumpaar die Trennung. Darin enthüllen Fernandes und Ulmen dass sie sich bereits „vor einiger Zeit“ getrennt hätten. Auffällig an der Pressemitteilung ist, dass Collien den Nachnamen „Ulmen“ aus der Mitteilung gestrichen hat.

Als Eltern weiter für die gemeinsame Tochter da

Weiter teilten Ulmen und Fernandes mit, dass sie als Eltern weiterhin gemeinsam für die gemeinsame Tochter da sein wollen. Christian Ulmen und Collien Fernandes haben sich 2010 am Set von Ulmens Serie „Snobs“ kennengelernt. Damals hatte Fernandes die Ehefrau von Ulmen gespielt. Dieses Szenario wurde später zur Realität.

Christian Ulmen und Collien Fernandes - Eine ungewöhnliches Liebespaar

Im Juni 2011 heiratete das Paar. 2023 wanderten Ulmen und Fernandes nach Mallorca aus. Collien Fernandes ist aktuell in der Serie „Das Traumschiff“ als Schiffsärztin zu sehen. Ulmen ist eher hinter der Kamera als Produzent aktiv.