Autofahrer wenden auf der Autobahn wegen Stau - Vollsperrung

Wegen eines Rückstaus auf der Autobahn 61 bei Hockenheim haben mehrere Autofahrer im Stau gewendet und sind entgegen der Fahrtrichtung zurückgefahren. Auslöser war eine defekte Ampel auf einer Bundesstraße, wodurch sich der Verkehr bis auf die A61 in Richtung Mannheim staute, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei sperrte den Teil der Autobahn im Rhein-Neckar-Kreis wegen der Wendemanöver an der Überleitung von der A61 auf die A6. Wie lange die Sperrung dauern wird, war zunächst unklar. Die Polizei empfiehlt Reisenden, die in Richtung Darmstadt und Frankfurt fahren wollen, auf der A5 zu bleiben. Autofahrer mit dem Ziel Kaiserslautern oder Saarbrücken sollen am Hockenheimer Dreieck auf die A61 wechseln und dann am Kreuz Frankenthal die A6 nutzen.