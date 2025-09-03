Das sind die Gäste bei Markus Lanz heute am 3. September

Markus Lanz hat heute am 3. September drei Gäste im Studio, um aktuelle Themen und Ereignisse zu diskutieren. Wer diesmal zu Gast im Studio ist, welche Themen besprochen werden und wann die Sendung in TV und Mediathek läuft, lest ihr hier.

Markus Lanz-Gäste heute am 3.9.25

Anke Rehlinger, SPD-Vizevorsitzende: Die Ministerpräsidentin des Saarlandes äußert sich zur Renten- und Sozialpolitik sowie zur Debatte um die Erbschaftssteuer.

Kerstin Münstermann, Journalistin: Die Leiterin des Parlamentsbüros der „Rheinischen Post“ spricht über die große Notwendigkeit einer strengeren Haushaltspolitik und über mögliche Einsparpotenziale.

Ferdinand von Schirach, Autor: Der Jurist reflektiert den Zustand der deutschen Gesellschaft und erläutert seine Ideen für eine Vereinfachung des Steuersystems. Zudem blickt er auf das deutsch-israelische Verhältnis.

Sendetermin heute: Wann kommt Markus Lanz im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung heute läuft um 23.15 Uhr im TV und in der ZDF-Mediathek.

Kann man Markus Lanz auch als Wiederholung und Stream in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird wie immer zeitgleich zur Ausstrahlung im ZDF auch in der ZDF-Mediathek gezeigt. Dort ist sie ab etwa ein Uhr nachts jederzeit abrufbar. Auch ältere Folgen - so wie die von gestern - kann man in der Mediathek als Wiederholung sehen.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

Mehr als 10.000 Interviews hat Lanz bislang geführt, unter anderem mit Barack Obama, Bill Gates, Adele, Karl Lagerfeld, Stephen King, mit amtierenden und früheren deutschen und europäischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern sowie mit bedeutenden Persönlichkeiten des Zeitgeschehens.

„Ich glaube, dass man sich wirklich gut vorbereiten und dann alles wieder vergessen muss, um sich ganz auf den Moment einzulassen“, sagt Lanz zum Erfolgskonzept seiner Sendung. „Bei jedem von uns gibt es etwas, was uns treibt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn man es schafft, den Punkt zu erwischen, und versteht, was es ist, was diese Saite zum Schwingen bringt, dann entsteht manchmal so ein magischer Moment. Aber das kann man natürlich nicht planen.“

Das waren die Markus Lanz-Folgen diese Woche

Markus Lanz am Dienstag, 2. September

Markus Lanz am Mittwoch, 3. September

Markus Lanz am Donnerstag, 4. September

Einschaltquoten aktuell: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.