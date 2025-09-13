Stefan Raabs neue Fernsehshow startet am Dienstag

Am kommenden Dienstagabend, 16. September 2025, startet „Die Stefan Raab Show“. Um 20:15 Uhr können Zuschauer über RTL und RTL Plus das persönliche Showformat der deutschen Fernsehikone schauen. Laut Homepage von Raab Entertainment ist die „Personality-Show“ zugeschnitten auf Stefan Raabs Charakter. Das Programm bleibt jedoch vage.

Stefan Raab will „gesellschaftsrelevante Themen“ besprechen

Die Sendetermine sind ungewöhnlich, wie Raabs Charakter auch. Von Dienstag bis Freitag findet Raabs Showformat täglich ab 20:15 Uhr statt. Das „Sommerhaus der Stars“ wurde eigens dafür nach hinten geschoben. Ein Ticket für einen Platz im Studio in Hürth bei Köln kostet 15 Euro. Gestandene Raab-Fans scheinen neugierig zu sein: Zwei von vier Sendeterminen sind bereits ausverkauft. Stefan Raab (58) knöpft sich „wochenaktuelle und gesellschaftsrelevante Themen und Ereignisse“ vor. Ob sich diese Themen auf Stars und Sternchen, geopolitische Nachrichten oder den deutschen Politikbetrieb beziehen, bleibt offen. Raab scheint angesichts der Themenplanung auf Wochenbasis eine Verlängerung der Show fest einzuplanen.

Niederlage im Boxring, Durchhaltevermögen auf der Bühne

Zehn Jahre hatte Stefan Raab der Bühne den Rücken gekehrt, bis er vergangenes Jahr zurück im Rampenlicht erschien. Im September 2024 trat er im Boxduell gegen Regina Halmich an. Die erneute Niederlage konnte den schlagfertigen Bühnenstar nicht von der Rückkehr ins Showbiz abhalten. Stefan Raab wurde für den Boxkampf in der Kategorie „Beste Ausstattung Unterhaltung“ beim Deutschen Fernsehpreis nominiert. Letztendlich ging Raab beim Fernsehpreis vergangenen Dienstag leer aus. Bastian Pastewka (53) macht Mut: „Immer weitermachen. Man muss sich ein bisschen ins Zeug legen, wenn man eine Legende sein will.“ Comedian Matze Knop (50) gibt zu: „Stefan Raab beherrscht sein Handwerk schon, das muss man ganz klar sagen.“

