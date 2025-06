Das sind die Gäste heute bei Markus Lanz am 19.6.

Markus Lanz hat heute am 19.6. drei Gäste im Studio, um mit ihnen aktuelle Themen zu diskutieren. Wer am Donnerstagabend mit dabei ist, worum es geht und wann die Talkshow in TV und Mediathek kommt, lest ihr hier.

Markus Lanz-Gäste heute am 19.6.25

Wolfram Weimer, Kulturstaatsminister: Der Publizist ist neuer Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. Er spricht über seine Agenda in der Kulturpolitik, konservative Werte und sein Verhältnis zu Kanzler Merz.

Felix Banaszak, Grünen-Co-Vorsitzender: Nach dem Rückzug von Habeck und Baerbock äußert er sich zum Zustand und zu den Perspektiven seiner Partei.

Julia Löhr, Journalistin: Die „FAZ“-Redakteurin erläutert, warum sie die Berufung Weimers ins Kabinett für eine „strategische Entscheidung“ von Merz hält. Zudem analysiert sie die Oppositionsarbeit der Grünen.

Wann kommt Markus Lanz heute in TV und Mediathek?

Markus Lanz kommt heute um 23.40 Uhr direkt nach der Sendung von Maybrit Illner.

Kann man Markus Lanz auch als Wiederholung und Stream in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird wie immer zeitgleich zur Ausstrahlung im ZDF auch in der ZDF-Mediathek gezeigt. Dort ist sie ab etwa ein Uhr nachts jederzeit abrufbar. Auch ältere Folgen kann man in der Mediathek als Wiederholung sehen.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Ehefrau und Podcast

Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

Mehr als 10.000 Interviews hat Lanz bislang geführt, unter anderem mit Barack Obama, Bill Gates, Adele, Karl Lagerfeld, Stephen King, mit amtierenden und früheren deutschen und europäischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern sowie mit bedeutenden Persönlichkeiten des Zeitgeschehens.

"Was wir machen im Studio, ist doch einfach nur Handwerk. Jemand sagt etwas, und ich versuche, es zu bestätigen oder dagegen zu argumentieren", sagte er einmal in einem Interview über sich. Und zu seinem langjährigen Talkformat: "Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln. Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich möchte Dinge kennenlernen und besser verstehen."

Lanz, der für seine TV-Aktivitäten mehrere Preise erhalten hat, war bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann. In dieser Ehe kamen 2014 und 2018 zwei Töchter zur Welt. Im Februar 2023 bestätigte der Anwalt von Lanz, dass sich das Ehepaar getrennt hat.