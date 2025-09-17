Das waren die Gäste gestern bei Markus Lanz am 16.9.

Markus Lanz hatte gestern (Dienstag, 16. September) mehrere Gäste im Studio, um über aktuelle Themen und Ereignisse zu diskutieren. Wer diesmal zu Gast im Studio ist, welche Themen besprochen werden und wann die Sendung im Fernsehen und in der ZDF-Mediathek läuft, lest ihr hier.

Markus Lanz-Gäste am 16.9.25

Tim Klüssendorf, SPD-Politiker: Der SPD-Generalsekretär nimmt Stellung zum schwachen Abschneiden seiner Partei bei den NRW-Kommunalwahlen und zur Debatte um Reformen bei den Sozialsystemen.

Dennis Rehbein, CDU-Politiker: Nach den Kommunalwahlen am letzten Wochenende muss der Hagener OB in eine Stichwahl mit seinem AfD-Kontrahenten. Er erläutert, wie er einen Wechsel im Rathaus verhindern will.

Eva Quadbeck, Journalistin: Die Chefredakteurin des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ kommentiert die SPD-Wahlschlappe in NRW und blickt auf den von Schwarz-Rot versprochenen „Herbst der Reformen“.

Martin Machowecz, Journalist: Der in Meißen geborene „Zeit“-Vize analysiert die Gründe für die wachsende Unzufriedenheit mit der Berliner Politik, besonders bei den Menschen in Ostdeutschland.

Sendetermin: Wann kam Markus Lanz im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung lief um 23 Uhr im TV und zeitgleich als Stream in der ZDF-Mediathek.

Kann ich Markus Lanz auch als Wiederholung und Stream in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird heute wie immer zeitgleich zur Ausstrahlung im ZDF auch in der ZDF-Mediathek gezeigt. Dort ist sie ab etwa ein Uhr nachts jederzeit abrufbar. Auch ältere Folgen kann man in der Mediathek als Wiederholung sehen.

Porträt Markus Lanz privat - Alter, Nationalität und Podcast

Markus Lanz ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands. Aufgewachsen ist er in einer Bergbauernfamilie in Südtirol, er hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Er volontierte bei Radio Hamburg, schaffte den Durchbruch als Moderator bei RTL, und wechselte dann später ins ZDF.

Lanz ist mit seiner nächtlichen Talkshow seit 2009 regelmäßig im ZDF zu sehen und steht schon lange für eine gewisse Fragekunst. In der Sendung - mittlerweile gab es mehr als 2000 Ausgaben - hat er in der Regel drei bis vier Gäste im Studio, die er befragt und mit denen er diskutiert. Gelegentlich gibt es ein übergreifendes Thema, in den meisten Fällen werden die Gäste von Lanz aber zu individuellen Themen interviewt.

Mehr als 10.000 Interviews hat Markus Lanz bislang geführt, unter anderem mit Barack Obama, Bill Gates, Adele, Karl Lagerfeld, Stephen King, mit amtierenden und früheren deutschen und europäischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern sowie mit bedeutenden Persönlichkeiten des Zeitgeschehens.

„Ich glaube, dass man sich wirklich gut vorbereiten und dann alles wieder vergessen muss, um sich ganz auf den Moment einzulassen“, sagt Lanz zum Erfolgskonzept seiner Sendung. „Bei jedem von uns gibt es etwas, was uns treibt, was uns wirklich wichtig ist. Wenn man es schafft, den Punkt zu erwischen, und versteht, was es ist, was diese Saite zum Schwingen bringt, dann entsteht manchmal so ein magischer Moment.“

Einschaltquoten aktuell: Wie erfolgreich ist die TV-Sendung von Markus Lanz?

Die Sendungen von und mit Markus Lanz erreichten im Jahr 2024 laut ZDF einen Marktanteil von 15,2 Prozent, mehr als im Jahr zuvor, als die Talksendung einen Anteil von durchschnittlich 14,3 Prozent erzielte. In der ZDF Mediathek erreichte "Markus Lanz" dem Sender zufolge einen neuen Rekordwert – 3,0 Prozent des Sehvolumens aller Abrufvideos entfielen auf dieses Format.