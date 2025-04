Kein Hart aber fair gestern (7.4.) - das ist der Grund

Heute am 7.4. fällt „Hart aber fair“ im Ersten aus. Die Talkshow mit Louis Klamroth, die gewöhnlich montags um 21 Uhr läuft, macht Pause. Warum ist das so? Und wann kommt die nächste Folge? Hier alle Informationen.

Warum kommt heute Hart aber fair nicht?

Aktuell sind 20 Folgen von "Hart aber fair" pro Jahr geplant, es kommt also nicht jede Woche eine neue Talkshow. So auch diesen Montag, an dem in vielen Bundesländern schon Osterferien sind. Stattdessen zeigt das Erste die Dokumentation „Wilde Trauminseln“.

Wann kommt Hart aber fair wieder im Fernsehen und in der Mediathek?

Die nächste Sendung mit Louis Klamroth kommt am Montag, 28. April 2025 im TV und in der ARD-Mediathek.

Stimmt es, dass die ARD "Hart aber fair" 2025 seltener als früher zeigt?

Ja. Wie die ARD-Programmredaktion berichtete, wird sich "die lineare Folgenanzahl" von "Hart aber fair" 2025 reduzieren, "um neue non-lineare Konzepte zu ermöglichen". Der Branchendienst "Medieninsider" meldete, dass "Hart aber fair" 2025 nur noch 20 statt bisher 30 Mal ausgestrahlt werden solle.

Wer waren zuletzt die Hart aber fair-Gäste?

Serap Güler (CDU, Bundestagsabgeordnete, verhandelte in den Koalitionsgesprächen die Bereiche Außen und Verteidigung)

Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter, verhandelte in der Arbeitsgruppe „Innen, Recht, Migration und Integration“)

Souad Lamroubal (Kommunalbeamtin und Migrationsexpertin)

Andrea Thoma-Böck (Unternehmerin in der Metallindustrie)

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und ehemalige Parteivorsitzende)

Stefan Kerth (parteilos, Landrat des Kreises Vorpommern-Rügen)Sebastian Klein (Start-up-Unternehmer, gab 90 Prozent seines Vermögens ab und ist Unterstützer der Initiative „taxmenow“)

Das war zuletzt das Thema bei Hart aber fair?

„Wirtschaft, Steuern, Migration: Was kommt auf Deutschland zu?“, lautete vergangenen Montag das Thema. Der Zeitplan zur Koalitionsbildung ist ambitioniert. Aber CDU, CSU und SPD streiten bei wichtigen Themen. Wie will die neue Bundesregierung die Wirtschaft wieder in Schwung bringen? Für wen sollen Steuern gesenkt oder erhöht werden? Wie restriktiv wird die Migrations- und Asylpolitik von Schwarz und Rot? Diese Fragen wollte Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth mit seinen Gästen diskutieren.

Hier kann man die Sendung in der Mediathek als Stream sehen.

Das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth heute

Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren. Vor seinem Start bei Hart aber fair als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.