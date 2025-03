Das sind die Gäste bei Hart aber fair am 17.3.

Hart aber fair am 17.3. beschäftigt sich wieder mit einem aktuellen Themen. Welche Gäste diesmal bei Moderator Louis Klamroth im Studio sind, worum es geht und wann die Talkshow läuft, lesen Sie hier.

Hart aber fair-Gäste am 17.3.

Roderich Kiesewetter (CDU, Obmann der Unions-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss und Oberst a.D.)

Julian Nida-Rümelin (SPD, Philosoph und Staatsminister a.D.)

Ina Ruck (langjährige Auslandskorrespondentin, zurzeit in Moskau)

Andrea Rotter (Leiterin Außen- und Sicherheitspolitik an der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung)

Ole Nymoen (Podcaster und Autor)

David Matei (Influencer für Verteidigungsthemen und Jugendoffizier)

Bascha Mika (Podcasterin und langjährige Chefredakteurin von „taz“ und „Frankfurter Rundschau“)

Jeff Rathke (Präsident des American-German Institute an der Johns-Hopkins Universität und ehemaliger US-Diplomat und Nato-Beamter)

Was ist das Thema bei Hart aber fair am 17. März?

„Milliarden für die Bundeswehr – ist Aufrüsten alternativlos?“, lautet diesmal das Thema. Denn die Bundeswehr soll in Zukunft in nahezu unbegrenzter Höhe aufgerüstet werden können. Richtig so – angesichts eines aggressiven russischen Präsidenten und eines unberechenbaren US-Präsidenten? Was braucht die Bundeswehr, um fit für Landesverteidigung und Nato-Verpflichtungen zu sein? Und: Lässt Donald Trump den Westen tatsächlich im Stich? Ist Wladimir Putin überhaupt an Frieden interessiert? Diese Fragen wollen Louis Klamroth und seine Gäste besprechen.

Was das Thema vergangene Woche war, lesen Sie hier.

Wann kommt Hart aber fair am Montag im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung am 17. März läuft ausnahmsweise schon um 20.45 Uhr, also eine Viertelstunde also sonst.

Kann ich Hart aber fair als Wiederholung und in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird neben der Live-Ausstrahlung im TV in der Mediathek gezeigt, wo sie dann später als Stream zur Verfügung steht - wie auch ältere Sendungen.

Karriere und bekannte Freundin - das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth

Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.