Er rauchte im Flugzeug: Polizei nimmt 55-Jährigen fest

Weil er an Bord eines Flugzeugs eine E-Zigarette konsumierte, hat ein 55-Jähriger in München richtig Ärger bekommen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag auf dem Flug BT927 von Vilnius in Richtung München. Ein 55-jähriger israelischer Staatsangehöriger konsumierte während des Landeanflugs unerlaubt eine E-Zigarette - ein klarer Verstoß gegen die geltenden Sicherheitsbestimmungen, so die Bundespolizei in München.

Nach der Landung wurde der Mann direkt von alarmierten Beamten der Bundespolizei am Flughafen München in Empfang genommen und vernommen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz. Das könnte ihn nun mehrere tausend Euro kosten.

Der 55-Jährige musste dann eine Sicherheitsleistung zahlen. Erst dann konnte er seine Reise nach Israel fortsetzen.

Sogenannte „Unruly Passengers“ - also Fluggäste, die sich an Bord nicht regelkonform verhalten und dadurch die Ordnung oder den Ablauf eines Fluges stören - sind keineswegs Kavaliersdelikte, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Bundespolizei weist daher erneut darauf hin, dass das Rauchen - auch mit E-Zigaretten - an Bord von Flugzeugen streng verboten ist. Verstöße würden konsequent geahndet und können Bußgelder nach sich ziehen.

Rauchen in Flugzeugen war noch in der neunziger Jahren völlig üblich. So waren etwa damals bei Air Berlin-Flügen die letzten Reihen an Bord für Raucher bestimmt. Sobald nach dem Start die entsprechenden Zeichen erloschen, konnte man sich eine anzünden.

Diese Zeit ist allerdings seit gut 25 Jahren vorbei und das Rauchen an Bord von Flugzeugen verboten. Trotzdem kommt es immer wieder mal zu entsprechenden Zwischenfällen. Erst kürzlich wurde ein Mann zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er am 22. März auf Flug FR5205 von Köln nach Malta an Bord geraucht und Anweisungen der Crew missachtet hatte, wie die tz kürzlich berichtete.