BR hat entschieden: So geht es mit „Dahoam is dahoam“ weiter

„Dahoam is dahoam“ - die TV-Serie aus dem fiktiven Dorf Lansing ist eine Erfolgsgeschichte für den Bayerischen Rundfunk. Über 3500 Folgen gab es schon, die Serie läuft montags bis donnerstags um 19.30 Uhr im BR Fernsehen und ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Dahoam is dahoam - Zukunft der Serie steht fest

Aber geht „Dahoam is dahoam“ weiter? Darüber musste der BR jetzt entscheiden - und hat es getan: Die Kult-Serie wird fortgesetzt. 395 neue Folgen würden gedreht, teilte der Bayerische Rundfunk einen Beschluss des Rundfunkrats in München mit.

Die Geschichten kreisen um die Schicksale alteingesessener Familien wie den Brunners oder den Kirchleitners. Auch neue Protagonisten stoßen immer wieder dazu. Bekannte Lansinger sind etwa die energische Wirtin Theresa Brunner (Ursula Erber), die Brauerei-Geschäftsführerin Uschi Kirchleitner (Silke Popp) oder Mike Preissinger (Harry Blank), bis zu einer großen Katastrophe Betreiber einer Tankstelle und einer Autowerkstatt. Immer wieder gibt es auch Promibesuch. So ist ab dem 2. Juni Entertainerin Désirée Nick in einigen Folgen zu Gast.

Für das Format wurde auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Dachau eigens ein Kulissendorf errichtet, inklusive Maibaum, Kirche und dem Brunnerwirt. Die Innenräume sind in Studios untergebracht, etwa die Wirtsstube, das Lebensmittelgeschäft oder Wohnräume.

So erfolgreich ist „Dahoam is dahoam“ im BR-Fernsehen

2024 lag der Marktanteil in Bayern nach Angaben des Bayerischen Rundfunks durchschnittlich bei 14,8 Prozent, in der Spitze erreichte er sogar knapp 20 Prozent. Auch digital sei „DiD“, wie Fans die Serie nennen, ein Hit, hieß es: In der ARD Mediathek, wo immer donnerstagabends schon die Fernsehfolgen der nächsten Woche abrufbar sind, zählte „DiD“ mit gut 54 Millionen Abrufen 2024 zu den erfolgreichsten Sendereihen aller Landesrundfunkanstalten.

Im Januar 2025 wurde mit fast 5,8 Millionen Wiedergaben ein neuer Monatsrekord erreicht. Überdies gehört „DiD“ bei Facebook mit bald 600.000 Followern und bei Instagram mit rund 128.000 Abonnements zu den erfolgreichsten Kanälen des Bayerischen Rundfunks.

Das ist die Serie „Dahoam is dahoam“

Erstausstrahlung von „Dahoam is dahoam“: 8. Oktober 2007

Bisherige Folgen: mehr als 3500 in 21 Staffeln

Drehort: Gelände einer ehemaligen Feinpappenfabrik bei Dachau

Sender: Bayerischer Rundfunk