Das sind die Gäste bei Caren Miosga heute am 6.4.

Caren Miosga hat heute (6. April) drei Gäste im Studio, um mit ihnen über aktuelle Themen und Ereignisse zu sprechen. Wer diesmal die Gesprächspartner sind, um was es geht - hier alle Informationen.

Caren Miosga-Gäste heute am 6.4.

Joschka Fischer: Der Bundesaußenminister a. D. (Grüne) fordert trotz seiner eigenen Wehrdienstverweigerung die Einführung der Wehrpflicht für Männer und Frauen. Er betont, dass Europa zur Verteidigungsunion werden und einen europäischen Atomschirm entwickeln müsse.

Jana Puglierin: Die Sicherheitsexpertin vom European Council on Foreign Relations fordert eine stärkere europäische Zusammenarbeit und warnt vor einer wachsenden Isolation des Kontinents in der internationalen Großmachtpolitik.

Hauke Friederichs: Der Historiker und sicherheitspolitische Korrespondent bei ZEIT ONLINE lehnt die Wiedereinführung der Wehrpflicht ab. Sie würde die Bundeswehr kurzfristig nicht kriegstüchtiger machen.

Was ist das Thema bei Caren Miosga heute am 6.4.?

„Müssen wir uns für Krieg rüsten, um Frieden zu sichern?“, lautet das Thema der Sendung. Denn die innenpolitischen Herausforderungen sind groß, doch auch außenpolitisch ist die Lage brisant. US-Präsident Donald Trump stürzt mit seinen Rekord-Zöllen die Märkte weltweit ins Chaos und wendet sich von Europa ab. Während zunehmend Zweifel an der transatlantischen Partnerschaft angebracht scheinen, baut Russland an der NATO-Ostflanke Druck auf. Wie kann Deutschland in dieser neuen Weltordnung handlungsfähig bleiben? Soll die Wehrpflicht zurückkehren? Ist eine gemeinsame europäische Verteidigungsstrategie der Schlüssel? Diese Fragrn wollen Caren Miosga und Gäste klären.

Wann kommt Caren Miosga wieder im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung heute am 6. April läuft um 21.45 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der Mediathek gezeigt.

Kann ich Caren Miosga auch in der Mediathek und als Wiederholung sehen?

Ja, die Sendung wird zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar.

Warum kommt Anne Will sonntags nicht mehr?

Sie hatte im Dezember 2023 ihre letzte Sendung. Anne Will hatte schon lange zuvor angekündigt, sich neuen Projekten widmen zu wollen. Unter anderem hat sie nun einen eigenen Podcast.