Baby da! Franca Lehfeldt und Christian Lindner zeigen erstes süßes Foto

Baby-Glück im Hause Lindner-Lehfeldt! FDP-Politiker Christian Lindner (46) und seine Frau, die Journalistin und Unternehmerin Franca Lehfeldt (35), sind Eltern geworden.

Ihr Kind sei vor ein paar Tagen auf die Welt gekommen, bestätigte Christian Lindner. Auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlichten Lindner und Lehfeldt ein Schwarz-Weiß-Foto einer Babyhand, die von zwei Erwachsenen-Händen umschlossen ist. Dazu schrieben sie: «Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden. Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind.» Dazu posteten sie ein Herz-Emoji - und bekam dafür bis Mittwochabend 44.000 Likes.

Franca Lehfeldt und Ex-Minister Christian Lindner sind Eltern geworden

Das Paar bedankte sich zudem „von Herzen“ für die vielen Glückwünsche zum Baby-Glück. Der ehemalige Bundesfinanzminister und die Reporterin hatten im Sommer 2022 auf der Insel Sylt geheiratet. Für beide ist es das erste Kind.

Angaben zum Geschlecht des Babys machten die beiden nicht. Franca Lehfeldt und Ex-Minister Christian Lindner halten ihr Privatleben seit langem weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Der frühere FDP-Vorsitzende Lindner hatte nach der Bundestagswahl das Ende seiner politischen Karriere verkündet. «Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus», schrieb Lindner auf der Plattform X, nachdem sich seine Partei in Hochrechnungen von ARD und ZDF immer weiter von der Fünf-Prozent-Hürde entfernt hatte. Lindner hatte zuvor bereits in der «Berliner Runde» von ARD und ZDF gesagt: «Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide.»

Linder schied nach Bundestagswahl aus der Politik aus

Unternehmerin Franca Lehfeldt hatte noch bis kurz vor der Geburt an ihrem Buch gearbeitet. „Sonntags am Buch arbeiten und stundenlang im eigenen Tunnel abtauchen“, schrieb sie Ende März zu einem entsprechenden Instagram-Posting, das sie am Computer zeigte.