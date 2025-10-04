Zu Gast bei Prinz William: Neue Abenteuer mit Eugene Levy

Die Überraschung steht Eugene Levy ins Gesicht geschrieben, als Prinz William zur Verabredung in Schloss Windsor auf einem Elektroroller erscheint. «Ich bin immer zu spät», gesteht der britische Thronfolger bestens gelaunt. «Ich habe gedacht, das ist eine Möglichkeit, um pünktlich zu meinen Terminen zu kommen. Aber ich bin trotzdem immer noch oft unpünktlich.» Der 43-Jährige lacht. «Vielleicht drücke ich mal ein Auge zu», scherzt Levy.

Thronfolger als Stargast

Prinz William ist der berühmteste von mehreren Stargästen in der dritten Staffel von «Urlaub wider Willen mit Eugene Levy», die beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen ist. Damit ist den Machern ein echter Coup gelungen. Viele Zuschauer dürften erst durch den royalen Gast beziehungsweise Gastgeber überhaupt auf die unterhaltsame Reisedoku-Serie (Originaltitel: «The Reluctant Traveler») aufmerksam geworden sein, die im Februar 2023 gestartet ist.

Das Konzept: Der kanadische Schauspieler und Komiker Levy - bekannt vor allem als Jims Vater in den «American Pie»-Filmen und die Comedy-Serie «Schitt's Creek» - ist nach eigener Aussage kein Freund des Reisens. Er mag keine Abenteuer, kein exotisches Essen und fühlt sich außerhalb seiner Komfortzone unwohl. Doch er will seinen Horizont erweitern.

Deshalb begibt sich Levy auf Reisen rund um die Welt, um außergewöhnliche Hotels, Landschaften und Kulturen zu entdecken - und Menschen kennenzulernen. Natürlich hat der Hollywood-Star längst Gefallen daran gefunden. In der neuen Staffel jagt er «Bucketlist»-Momenten hinterher: Erlebnissen, die er in seinem Leben unbedingt noch abhaken möchte.

Prinz William bekennt sich als «American Pie»-Fan

«Ich bin ein großer Fan deiner früheren Filme, Eugene», gesteht William und wirkt dabei fast schon ein wenig beschämt. «Die "American Pie"-Filme waren riesig. Ich fürchte, ich gehöre zu dieser Generation.» Die schlüpfrige Teenager-Komödie über ein paar Highschool-Freunde, die ihre Jungfräulichkeit verlieren wollen, war 1999 ein Überraschungshit. Dass sich auch der britische Thronfolger über den derben Humor amüsiert, war weniger bekannt.

Für Levy ist der Moment ein Beleg für Williams Offenheit und Authentizität in der Sendung. «Ich wäre überrascht gewesen, wenn er ihn nicht gesehen hätte», sagte der 78-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. «Ich hätte vielleicht gedacht, dass er nicht die Wahrheit sagt. Natürlich hat er ihn gesehen.»

Windsor-Führung der besonderen Art

Während er Levy durchs Schloss führt, erzählt der Prinz von Wales ungewohnt offen aus seinem Leben. Er spricht über die Beziehung zu seinen Großeltern, sein Familienleben, die Strapazen des Medienrummels und die Zukunft der Monarchie - auch über die Krebserkrankung seines Vaters, König Charles III. (76), und seiner Frau, Prinzessin Catherine (43). «Das Leben stellt uns auch auf die Probe», sagt William. «Ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater, darauf, wie sie mit dem vergangenen Jahr umgegangen sind.»

«Es fühlte sich authentisch an», sagt Levy über seine royale Begegnung, die in einem lokalen Pub ihren Abschluss findet. «Er war wirklich ein liebenswerter Gentleman und ein sehr zuvorkommender Gastgeber. Und wie mühelos sich das Gespräch über den Tag hinweg entwickelte, ich konnte es irgendwie kaum glauben. Es war einfach ein wunderschöner Tag. Und das Gespräch floss ganz natürlich. Ich denke, das sagt viel über ihn aus.»

Laut Levy gab es vom Palast keine Auflagen oder Tabuthemen für das Gespräch. «Ich konnte also ganz frei mit ihm sprechen, und er war sehr offen und bereit, jede Frage zu beantworten, die ich hatte.» Das angespannte Verhältnis zu seinem Bruder Prinz Harry kommt aber nicht zur Sprache. Ob Williams sympathischer Auftritt bei Apple TV+ eine Reaktion auf Harrys Netflix-Show ist? Der Gedanke liegt nahe.

Tag der Toten in Mexiko, Walzer in Österreich

Insgesamt acht Folgen hat die dritte Staffel von «Urlaub wider Willen mit Eugene Levy». Der jung gebliebene 78-Jährige nimmt im mexikanischen Oaxaca an den Feierlichkeiten zum Tag der Toten teil und lernt, wie Mezcal zubereitet wird. Er lernt Wiener Walzer und besucht den Opernball, trifft in Seoul die K-Pop-Band NOWZ (ehemals Nowadays) und spielt in Vancouver Eishockey mit dem Sänger Michael Bublé. «Ich glaube, diese Staffel hat mir bisher am meisten Spaß gemacht», resümiert er im dpa-Gespräch.

Das Konzept erinnert stark an die Kultsendung «Parts Unknown» des 2018 verstorbenen Starkochs Anthony Bourdain. Während der neugierige Bourdain allerdings inhaltlich in die Tiefe ging, mit Einheimischen auch über unbequeme Themen sprach und die Schattenseiten zeigte, setzt «Urlaub wider Willen mit Eugene Levy» eher auf lockere Unterhaltung, trockenen Humor und Feelgood-Atmosphäre. Das ist sehr kurzweilig und unterhaltsam - nicht nur mit royalen Gästen.