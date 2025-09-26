Türkische Sängerin Güllü stirbt nach Sturz vom Balkon ihrer Wohnung

Die bekannte türkische Sängerin Gül Tut, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Güllü, ist in Çınarcık in der türkischen Provinz Yalova tödlich verunglückt. Die 51-Jährige stürzte aus bislang ungeklärter Ursache vom Balkon ihrer Wohnung im fünften Stock. Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch ihren Tod feststellen.

Güllü ist tot: Trauer und Bestürzung bei ihren Fans

Die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod machte ihr Sohn über soziale Medien öffentlich. Er sprach von einem „tragischen Unfall“ und wies Gerüchte über einen möglichen Suizid ausdrücklich zurück. Informationen zur Beisetzung sollen noch bekannt gegeben werden. Mittlerweile wurde die Nachricht über ihren Tod von türkischen Medien wie CNN Türk bestätigt und löste große Bestürzung bei ihren Fans aus.

Nachbarn und Bekannte zeigten sich bestürzt. Der langjährige Anwohner Halit Becergen (73) beschrieb die Sängerin als ruhige und freundliche Nachbarin. Der Yalovaer Geschäftsmann Sezgin Kaya würdigte sie als beliebten Menschen und geschätzte Künstlerin: „Wir haben seit gestern Nacht nicht geschlafen. Ihr Tod macht uns sehr traurig.“

Sängerin Güllü war Mutter von zwei Kindern

Güllü wurde am 15. Oktober 1973 im Istanbuler Stadtteil Kasımpaşa geboren und entstammte einer Roma-Familie. Schon als Kind sang sie auf Hochzeiten und in Nachtclubs. In den 1990er-Jahren gelang ihr der Durchbruch mit türkischer Fantezi-Musik, insbesondere mit Liedern im Stil der Roma. Mit Hits wie „Balıkesir Bandırma“ erlangte sie landesweite Bekanntheit. Besonders beliebt war sie für emotionale Balladen und volkstümliche Lieder, die ihre Verbundenheit zu den Wurzeln der anatolischen Kultur widerspiegelten.

Auch ihr Privatleben sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Sie durchlebte mehrere Ehen und Trennungen und kämpfte lange mit starkem Übergewicht, bis sie sich 2017 einer Magenverkleinerung unterzog. Güllü hatte eine Tochter und einen Sohn.

Daten und Fakten zu Güllü

Hier sind die wichtigsten Daten und Fakten aus dem Leben von Güllü:

Geburtsdatum: 15. Oktober 1973

Geburtsort: Istanbul, Stadtteil Kasımpaşa (Bezirk Beyoğlu)

Musikalischer Durchbruch: 1990er-Jahre mit türkischer Fantezi-Musik, insbesondere Roma-Havaları

Bekannte Lieder: u. a. „Balıkesir Bandırma“ (Hit in den 1990ern)

Mehrfach verheiratet und geschieden

Jahrelanger Kampf mit Übergewicht, 2017 Magenverkleinerung, danach erheblicher Gewichtsverlust

Mutter von zwei Kindern